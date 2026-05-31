Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

Snapshot Η νέα έρευνα βασισμένη σε δεδομένα 500.000 ατόμων υποδεικνύει ότι το ιδανικό εύρος ύπνου είναι 6,4 έως 7,8 ώρες τη νύχτα για καλύτερη λειτουργία των οργάνων και πιο αργή γήρανση.

Υπερβολικός ύπνος πάνω από 8 ώρες συνδέεται με ταχεία γήρανση και ενδέχεται να επιδεινώσει προβλήματα υγείας, όπως η κατάθλιψη.

Οι ανάγκες ύπνου διαφέρουν ανάλογα με τη γενετική, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής, με τις γυναίκες να χρειάζονται ελαφρώς περισσότερο ύπνο από τους άνδρες.

Η ποιότητα του ύπνου είναι εξίσου σημαντική με τη διάρκειά του, και συστήνεται η αποφυγή ηλεκτρονικών συσκευών πριν τον ύπνο και η διατήρηση ενός ήρεμου και δροσερού υπνοδωματίου.

Η συνέπεια στο πρόγραμμα ύπνου, γύρω στις 7 ώρες, σχετίζεται με καλύτερη υγεία και πιο αργή βιολογική γήρανση. Snapshot powered by AI

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι λίγες ώρες ύπνου μπορεί να είναι μια επιβλαβής συνήθεια για την υγεία μας μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, μια νέα μελέτη αποκάλυψε ότι και οι πολλές ώρες ύπνου δεν είναι ιδανικές για την υγεία μας, καθώς αυτή η συνήθεια συνδέεται με την ταχεία γήρανση όλων των οργάνων του σώματός μας.

Πριν οι λάτρεις ενός μικρού μεσημεριανού ύπνου πανικοβληθούν, οι ερευνητές τόνισαν ότι η ποσότητα ύπνου που χρειάζεται κάθε άτομο ποικίλλει ανάλογα με τη γενετική του, το περιβάλλον στο οποίο ζει, τον τρόπο ζωής που κάνει και άλλους παράγοντες. Μερικοί άνθρωποι χρειάζονται 6 ώρες ύπνου, ενώ άλλοι 9.

Ωστόσο, η νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature στις 13 Μαΐου και βασίστηκε σε δεδομένα περίπου 500.000 ανθρώπων από τη βρετανική βάση UK Biobank, υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα «ιδανικό» εύρος ύπνου, το οποίο κυμαίνεται περίπου από 6,4 έως 7,8 ώρες τη νύχτα. Στα άτομα που κοιμούνται σε αυτό το διάστημα καλύτερες επιδόσεις στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, του εγκεφάλου και της καρδιάς, καθώς και άλλων οργάνων.

«Οι λίγες ώρες ύπνου είναι κακές, το ίδιο όμως και οι πολλές», δήλωσε ο Μαρκ Λακς, διευθυντής του Τμήματος Γηριατρικής και Ανακουφιστική Φροντίδας στα νοσοκομεία Weill Cornell Medicine και NewYork-Presbyterian, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι ερευνητές της μελέτης χρησιμοποίησαν εξελιγμένα στατιστικά μοντέλα για να διαπιστώσουν πώς οι υπερβολικές αλλά και οι ανεπαρκείς ώρες ύπνου συνδέονται με μοριακές αλλαγές στον οργανισμό μας που συνάδουν με την ταχεία γήρανση.

«Θεωρώ τις 6,4 με 7,8 ώρες ύπνου ως κατευθυντήρια γραμμή», δήλωσε από την πλευρά του, ο Τζουνχάο Γουέν, επίκουρος καθηγητής ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο Columbia και κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Το βασικό σημείο της έρευνας μας είναι ότι ο σταθερός χρόνος ύπνου, περίπου 6 έως 8 ώρες την ημέρα θα είναι ωφέλιμος για την υγεία σας».

https://www.instagram.com/p/DY0t71Rjf3l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η έρευνα

Ο Τζουνχάο Γουέν άρχισε να ενδιαφέρεται για την επιστήμη του ύπνου, επειδή ήθελε να βελτιώσει το πώς κοιμάται ο ίδιος.

«Κοιμάμαι πολύ ελαφριά και ανησυχούσα για την ποιότητα του ύπνου που έκανα», εξήγησε ο Γουέν.

Η ερευνητική του ομάδα χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και βιοϊατρικά δεδομένα 500.000 ατόμων από τη βρετανική βάση UK Biobank, για να αναπτύξουν ειδικά «βιολογικά ρολόγια» γήρανσης για διαφορετικά όργανα του σώματος.

«Ένα όργανο γερνάει με διαφορετικό ρυθμό από ότι ένα άλλο, ακόμη και όταν βρίσκονται στο ίδιο άτομο», εξήγησε ο Γουέν.

Για σχεδόν κάθε όργανο, ο υπερβολικός ή ο ανεπαρκής ύπνος συσχετίστηκε με ταχεία γήρανση, σύμφωνα με τις μετρήσεις τους.

Οι ερευνητές περιγράφουν το φαινόμενο αυτό με μια καμπύλη σε σχήμα U -μικρές αποκλίσεις φαίνεται να έχουν περιορισμένη επίδραση, όμως οι μεγάλες διαφορές συνδέονται με εμφανώς χειρότερη εικόνα για τον οργανισμό.

Οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άνδρες

Ένα μοτίβο που προέκυψε από τα δεδομένα της έρευνας, είναι ότι οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργούν καλύτερα. Για παράδειγμα, σε ένα από τα «βιολογικά ρολόγια» που εξέτασαν οι ερευνητές, οι άνδρες φάνηκαν να αποδίδουν καλύτερα με 7,7 ώρες ύπνου κατά μέσο όρο, ενώ οι γυναίκες με 7,82.

«Οι γυναίκες φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα με λίγο περισσότερο ύπνο», σημείωσε η Μαρί-Πιέρ Σέιντ-Όντζ, καθηγήτρια διατροφολογίας και διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας στον Ύπνο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Περίπου 15 με 20 λεπτά — κάτι που είναι ενδιαφέρον, καθώς ταιριάζει με αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι οι άνθρωποι».

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε ορμόνες ή άλλους φυσιολογικούς παράγοντες, καθώς και σε κοινωνικούς παράγοντες.

Επειδή οι ανάγκες ύπνου είναι διαφορετικές για τον καθένα, οι ειδικοί συνιστούν ότι αν αισθάνεστε κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ίσως χρειαστεί να κοιμηθείτε λίγο νωρίτερα και να αλλάξετε τις συνήθειές σας κατά τη διάρκεια της ημέρας για να κάνετε έναν καλό ύπνο.

Πώς μπορεί ο υπερβολικός ύπνος να είναι πρόβλημα;

Μπορεί να εκπλήξει κάποιους το γεγονός ότι το να κοιμόμαστε πάνω από 8 ώρες συνδέεται με την ταχεία γήρανση του σώματος.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα προβλήματα υγείας -όπως η κατάθλιψη- ίσως είναι εκείνα που οδηγούν κάποιον στο να κοιμάται περισσότερες ώρες, και με την σειρά του θα επιδεινώσει την ασθένεια.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ποιότητα του ύπνου είναι εξίσου σημαντική με τη διάρκειά.

Έτσι, μας προτρέπουν να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε το κινητό μας πριν κοιμηθούμε, να βγαίνουμε στο φυσικό φως το πρωί, και να διατηρούμε ένα δροσερό και ήσυχο περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο μας.

Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες

Ωστόσο, ο Τζουνχάο Γουέν τονίζει ότι τα ευρήματα της έρευνας του δεν ισχύουν αναγκαστικά για όλους.

Ενώ οι συμμετέχοντες στη μελέτη, κατά μέσο όρο, ένιωθαν καλά με 6,4 έως 7,8 ώρες ύπνου, άλλοι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται περισσότερο ή λιγότερο ύπνο.

Ο ίδιος μας συνιστά να βρούμε τι λειτουργεί καλύτερα για το σώμα μας.

«Συχνά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι ζητά ο οργανισμός τους από εκείνους», δήλωσε η Άνα Κρίγκερ, καθηγήτρια ιατρικής και διευθύντρια του Κέντρου Ιατρικής Ύπνου στο Weill Cornell, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων χρειάζονται περίπου 6 με 8 ώρες ύπνου, και αυτοί που κοιμούνται λιγότερο δεν είναι πολλοί.

Η Κρίγκερ και άλλοι ερευνητές τόνισαν ότι ο καλός και ποιοτικός ύπνος είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα για την υγεία μας, επειδή διευκολύνει την άσκηση, την κοινωνικοποίηση και άλλες υγιεινές δραστηριότητες. Ανέφερε ότι αλλαγές όπως η απομάκρυνση των ηλεκτρονικών συσκευών και η διασφάλιση ότι το υπνοδωμάτιό σας είναι σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό μπορούν να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για έναν καλό ύπνο.

«Το βασικό μήνυμα που θέλω να περάσει αυτή η έρευνα είναι η συνέπεια του ύπνου», δήλωσε ο Γουέν, υπογραμμίζοντας ότι ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου κοντά στις 7 ώρες συνδέεται με καλύτερη συνολική υγεία και πιο αργή βιολογική γήρανση.