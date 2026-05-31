Ο «φιδοκυνηγός» Robert F. Kennedy Jr. - Nέο βίντεο από τη «συνάντησή του» με δηλητηριώδη κροταλία

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δημοσίευσε άλλο ένα βίντεο, από τη συνάντησή του με έναν κροταλία στον δρόμο του.

Ο Κένεντι Τζούνιορ δημοσίευσε δημοσίευσε το βίντεο αφού έλαβε μια σειρά από σχόλια σε ένα προηγούμενο που δημοσίευσε στις 26 Μαΐου, όπου απαθανάτισε ένα ζευγάρι μη δηλητηριωδών «Μαύρων Δρομέων» από το αίθριο του Δρ Οζ.

Ο Υπουργός Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών επιδεικνύει εξαιρετικές ικανότητες στο να πιάνει φίδια.

«Σε απάντηση στα πολλά σχόλια σχετικά με τα δηλητηριώδη φίδια, αυτό το βίντεο δείχνει πώς η Σέριλ και εγώ χειριστήκαμε μια πρόσφατη διάσωση κροταλίας», είπε ο Kennedy σε μια ανάρτηση στο X.

LMFAO! Sec. RFK Jr. just confirmed he's a SNAKE WRANGLER, posting the bad*ss moment he PERSONALLY rescued a rattlesnake and held it with his bare hands

Σύμφωνα με το βίντεο, η Σέριλ Χάινς, σύζυγος του Κένεντι, του είπε ότι υπήρχε ένας κροταλίας στο δρόμο ενώ φέρεται να βρισκόταν σε διαδικτυακή συνάντηση.

Χρησιμοποίησε ένα μικρό δίχτυ για να μαζέψει τον κροταλία πριν τον τοποθετήσει σε έναν κουβά.

«Μόνο εσύ», σχολιάζει μια φωνή εκτός κάμερας αφού ο Κένεντι τοποθετεί με επιτυχία το δηλητηριώδες φίδι στον κουβά. Στη συνέχεια το απελευθέρωσε στη φύση.