Διακοπές για λίγους: Οι μισοί Έλληνες μένουν σπίτι - Από 150€ έως 900€ τα ακτοπλοϊκά για οικογένειες

Η φετινή καλοκαιρινή περίοδος βρίσκει χιλιάδες οικογένειες να σχεδιάζουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά, έχοντας όμως έναν βασικό προβληματισμό: το συνολικό κόστος του ταξιδιού. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι τιμές μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με τον προορισμό, τη μεταφορά οχήματος, την επιλογή καμπίνας αλλά και τις εκπτώσεις για τα παιδιά.

Για μια τετραμελή οικογένεια με ΙΧ, το συνολικό κόστος των εισιτηρίων μπορεί να ξεκινά από περίπου 150 ευρώ και να φτάνει ακόμη και κοντά στα 900 ευρώ σε πιο μακρινούς προορισμούς. Οι διαφορές είναι μεγάλες, με τα κοντινά νησιά να παραμένουν πιο προσιτά και τα πιο απομακρυσμένα να απαιτούν αισθητά υψηλότερο budget.

Τα Επτάνησα εξακολουθούν να αποτελούν την πιο οικονομική επιλογή για οικογενειακές διακοπές, καθώς ένα ταξίδι προς Ζάκυνθο με αυτοκίνητο μπορεί να κοστίσει περίπου 150 έως 200 ευρώ συνολικά. Η μικρότερη διάρκεια του δρομολογίου κρατά τις τιμές σε πιο λογικά επίπεδα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για οικογένειες.

Στις Κυκλάδες, το κόστος για προορισμούς όπως η Πάρος ή η Σύρος κινείται σε πιο υψηλά επίπεδα, με μια οικογένεια να υπολογίζει περίπου 350 έως 600 ευρώ συνολικά για μετακίνηση με ΙΧ. Το τελικό ποσό εξαρτάται κυρίως από τις εκπτώσεις που ισχύουν για τα παιδιά, αλλά και από την περίοδο κράτησης.

Αρκετά αυξημένες εμφανίζονται οι τιμές και για τα Δωδεκάνησα, όπως η Ρόδος και η Κως, όπου λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού πολλοί επιλέγουν καμπίνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το συνολικό κόστος μπορεί να διαμορφωθεί από περίπου 500 έως 900 ευρώ, με την καμπίνα να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα αύξησης της τιμής.

Στο Βόρειο Αιγαίο, οι τιμές για οικογενειακά ταξίδια προς Χίο και Σάμο παραμένουν επίσης υψηλές, καθώς ένα ταξίδι με αυτοκίνητο μπορεί να κοστίσει από περίπου 550 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την εταιρεία και τη διαθεσιμότητα.

Η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί μια πιο ισορροπημένη επιλογή σε σχέση με πιο μακρινούς νησιωτικούς προορισμούς, με το συνολικό κόστος για μια οικογένεια με ΙΧ και καμπίνα να διαμορφώνεται περίπου στα 500 ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στις τελικές τιμές παίζουν η αυξημένη καλοκαιρινή ζήτηση, το κόστος των καυσίμων αλλά και οι επιλογές κράτησης. Οι εκπτώσεις για παιδιά, οι έγκαιρες κρατήσεις και η επιλογή καθισμάτων αντί καμπίνας μπορούν να μειώσουν αισθητά το τελικό ποσό για τις οικογένειες που προγραμματίζουν τις διακοπές τους.

Οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν φέτος διακοπές

Την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026 σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ενώ το υπόλοιπο 50% σχεδιάζει κάποια μορφή απόδρασης. Από αυτούς, το 34% αναφέρει πως θα κάνει πιο περιορισμένες διακοπές, το 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόλις το 2% σκοπεύει να λείψει περισσότερες ημέρες.

Οι περισσότεροι επιλέγουν σύντομες αποδράσεις, καθώς το 42% υπολογίζει διακοπές διάρκειας 4 έως 7 ημερών, ενώ το 29% σχεδιάζει ταξίδι 8 έως 14 ημερών. Η μέση διάρκεια διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες.

Η έρευνα δείχνει σαφή στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις διαμονής. Το 35% επιλέγει δικό του εξοχικό, το 18% φιλοξενία σε σπίτι συγγενών ή φίλων, ενώ το 35% στρέφεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αντίθετα, μόλις το 14% δηλώνει ότι θα μείνει σε ξενοδοχείο, ενώ τα all inclusive πακέτα και οι κρουαζιέρες συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά.

Σε επίπεδο προορισμών, η ηπειρωτική Ελλάδα κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές αποτελεί την πρώτη επιλογή για το 57% των ταξιδιωτών, ενώ το 38% επιλέγει νησιά. Το 11% προτιμά ορεινούς προορισμούς και μόλις το 9% σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό, γεγονός που δείχνει στροφή σε πιο προσιτές επιλογές και αποφυγή του υψηλού κόστους ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Παράλληλα, οι καταναλωτές φαίνεται πως περιορίζουν σημαντικά τα έξοδά τους στις διακοπές. Το 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά, ενώ το 70% επισκέπτεται σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ για αγορές τροφίμων. Ακόμη υψηλότερο είναι το ποσοστό όσων προτιμούν φούρνους και αρτοποιεία, το οποίο φτάνει το 79%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το 62% δηλώνει πως προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα, στηρίζοντας τις τοπικές αγορές και αναζητώντας πιο οικονομικές αλλά ποιοτικές επιλογές.

Τέλος, σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (45%) αναφέρουν ότι θα μειώσουν φέτος συνολικά τις αγορές τους στις διακοπές, με το αυξημένο κόστος μετακίνησης και κυρίως των εισιτηρίων να αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα επιβάρυνσης.

