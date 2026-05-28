Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

28/5/2026 6:30:00 πμ 28/5/2026 2:30:00 μμ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΡΜΑ - ΑΓ.ΣΩΤΗΡΟΣ 230 Κατασκευές

28/5/2026 6:30:00 πμ 28/5/2026 5:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΡΝΩΝΟΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ - ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ - ΖΕΦΥΡΟΥ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ 229 Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 626 Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟ 126 - 128, ΝΟ 136 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 631 Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΤΗΝΙΩΝ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΤΗΝΙΩΝ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΗΝΙΩΝ ΝΟ 4 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 634 Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΣΙΣΜΑΝΗ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ έως κάθετο: Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛ .ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΙΩΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΕΛ .ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 625 Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 630 Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 617 Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 1:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΑΛΜΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟ έως κάθετο: 0800 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 1:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ 615 Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 3:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:LASKARIDOY NO 105 απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 633 Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 5:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1657 Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 5:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΟΔΟΙ: ΙΣΜΗΝΗΣ, ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΟΛΥΜΙΟΥ ΔΙΟΣ, ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 450 Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ 28/5/2026 6:00:00 μμ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΧΟΤ ΣΠΟΤ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές

28/5/2026 9:00:00 πμ 28/5/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΛΟΓΓΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥ έως κάθετο: Ι. ΧΡΥΣΑΦΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 641 Λειτουργία

28/5/2026 9:00:00 πμ 28/5/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟ 118, ΝΟ 122 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 622 Κατασκευές

28/5/2026 9:00:00 πμ 28/5/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 170 - 172 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 636 Κατασκευές

28/5/2026 9:00:00 πμ 28/5/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΜΑΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 156, ΝΟ 162, ΝΟ 164, ΝΟ 168 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 635 Κατασκευές

28/5/2026 9:00:00 πμ 28/5/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ 537 Κατασκευές

28/5/2026 10:00:00 πμ 28/5/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΜΟΥ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΑΚΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ 627 Κατασκευές

28/5/2026 11:00:00 πμ 28/5/2026 2:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: Μ. ΜΠΟΣΤΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 628 Κατασκευές

28/5/2026 12:00:00 μμ 28/5/2026 3:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΟΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: Ι. ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ 629 Κατασκευές

28/5/2026 12:30:00 μμ 28/5/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ 616 Λειτουργία

