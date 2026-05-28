Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

28/5/2026 6:30:00 πμ

28/5/2026 2:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΡΜΑ - ΑΓ.ΣΩΤΗΡΟΣ

230

Κατασκευές

28/5/2026 6:30:00 πμ

28/5/2026 5:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΝΩΝΟΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ - ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ - ΖΕΦΥΡΟΥ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ

229

Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

626

Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟ 126 - 128, ΝΟ 136 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

631

Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΤΗΝΙΩΝ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΤΗΝΙΩΝ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΗΝΙΩΝ ΝΟ 4 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

634

Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΣΙΣΜΑΝΗ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ έως κάθετο: Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛ .ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΙΩΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΕΛ .ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

625

Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

630

Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

617

Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 1:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΑΛΜΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟ έως κάθετο: 0800 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

615

Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:LASKARIDOY NO 105 απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

633

Κατασκευές

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1657

Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΟΔΟΙ: ΙΣΜΗΝΗΣ, ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΟΛΥΜΙΟΥ ΔΙΟΣ, ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

450

Λειτουργία

28/5/2026 8:00:00 πμ

28/5/2026 6:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΧΟΤ ΣΠΟΤ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

28/5/2026 9:00:00 πμ

28/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΛΟΓΓΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥ έως κάθετο: Ι. ΧΡΥΣΑΦΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

641

Λειτουργία

28/5/2026 9:00:00 πμ

28/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟ 118, ΝΟ 122 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

622

Κατασκευές

28/5/2026 9:00:00 πμ

28/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 170 - 172 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

636

Κατασκευές

28/5/2026 9:00:00 πμ

28/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΜΑΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 156, ΝΟ 162, ΝΟ 164, ΝΟ 168 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

635

Κατασκευές

28/5/2026 9:00:00 πμ

28/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

537

Κατασκευές

28/5/2026 10:00:00 πμ

28/5/2026 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΜΟΥ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΑΚΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

627

Κατασκευές

28/5/2026 11:00:00 πμ

28/5/2026 2:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: Μ. ΜΠΟΣΤΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

628

Κατασκευές

28/5/2026 12:00:00 μμ

28/5/2026 3:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΟΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΜΑΤΖΟΡΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: Ι. ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

629

Κατασκευές

28/5/2026 12:30:00 μμ

28/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

616

Λειτουργία

28/5/2026 1:00:00 μμ

28/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

599

Λειτουργία

