Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

Πλήθος κόσμου συνόδευσε με συγκίνηση την Γωγώ Μαστροκώστα στην τελευταία της κατοικία

Στιγμιότυπα από το Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, όπου εταφη η Γωγώ Μαστροκώστα / INTIME NEWS

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν οικογένεια και φίλοι την Γωγώ Μαστροκώστα.

Η ταφή του πρώην μοντέλου, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών, πραγματοποιήθηκε στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, τόπο καταγωγής της. Άλλωστε, η επιθυμία της ήταν να ταφεί δίπλα στον αγαπημένο της πατέρα.

Σύσσωμη η τοπική κοινωνία έδωσε το παρών στο κοιμητήριο του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα και να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

<br><br>ΤΑΦΗ ΤΗΣ ΓΩΓΩΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ <br><br>ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Βικτώρια Δέλλα για Γωγώ Μαστροκώστα:«Το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σ' αυτή τη γυναίκα είναι λύπη»

«Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσετε τη μαμά μου και να σταθείτε δίπλα στην οικογένειά μου. Ξέρω πως σήμερα είναι μια μέρα πένθους και πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη» είπε αρχικά στον επικήδειό της η Βικτώρια Δέλλα.

«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια, αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μια στοργική κόρη και μια δυνατή αδερφή και πάνω απ' όλα μια μοναδική μαμά.

Μαμά, μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά, μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα.

Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου. Και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου, και αυτό το φρόντισες εσύ.

Στον γάμο σου, είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά, και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ έναν στίχο. "Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική". Σ' αγαπώ, μαμά. Δε σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», κατέληξε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα στον επικήδειό της.

