Τα οστά «μαμούθ» που φυλάσσονταν σε μουσείο για 70 χρόνια ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό

Η ανακάλυψη πρόσθεσε ένα ακόμα μυστήριο

Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Τα οστά που ανακαλύφθηκαν το 1951 στην Αλάσκα και αρχικά θεωρήθηκαν μαλλιαρά μαμούθ είναι στην πραγματικότητα απολιθώματα φαλαινών ηλικίας 2.000 έως 3.000 ετών.
  • Η χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα και η ανάλυση ισοτόπων έδειξαν ότι τα οστά δεν ανήκαν σε μαμούθ, καθώς είχαν πιο υψηλά επίπεδα ισοτόπων αζώτου
  • 15 και άνθρακα
  • 13, χαρακτηριστικά θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Η παρουσία οστών φαλαινών τόσο μακριά από την ακτογραμμή στην ενδοχώρα της Αλάσκας εγείρει ερωτήματα για τη μεταφορά τους, με πιθανές εξηγήσεις την αρχαία μετακίνηση μέσω ποταμών, την ανθρώπινη μεταφορά ή λάθος στην καταγραφή των δειγμάτων.
  • Η ταυτότητα των οστών επιβεβαιώθηκε μέσω ανάλυσης DNA, αποκαλύπτοντας το λάθος στην αρχική αναγνώριση των απολιθωμάτων.
  • Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Journal of Quaternary Science και θέτει νέα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και την ιστορία των δειγμάτων.
Το 1951 ο αρχαιολόγος Όττο Γκάιστ στη διάρκεια αποστολής ανακάλυψε απολιθωμένα οστά στο εσωτερικό της Αλάσκας.

Με βάση την εμφάνιση και τη θέση των οστών, συμπέρανε ότι τα οστά ανήκαν σε μαλλιαρά μαμούθ (Mammuthus primigenius). Μία εκτίμηση που έγινε αποδεκτή.

Μετά την ανακάλυψη, τα οστά μεταφέρθηκαν στο Μουσείο του Βορρά του Πανεπιστημίου της Αλάσκας, όπου παρέμειναν αρχειοθετημένα για περισσότερα από 70 χρόνια.

Δεκαετίες αργότερα, το μουσείο κατάφερε επιτέλους να χρονολογήσει τα απολιθώματα με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα, μια προσπάθεια που φαίνεται να έθεσε πολύ περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα οστά, όπως αποδείχθηκε, είναι πολύ νεότερα για να ανήκουν σε μαλλιαρό μαμούθ.

Τα ισότοπα άνθρακα που είναι εγκλωβισμένα στα αρχαία οστά υποδηλώνουν ηλικία περίπου 2.000 έως 3.000 ετών.

Τα μαμούθ, από την άλλη, πιστεύεται ότι εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 13.000 χρόνια, με εξαίρεση μερικούς απομονωμένους πληθυσμούς που επιβίωσαν μέχρι περίπου τέσσερις χιλιάδες χρόνια πριν.

«Τα απολιθώματα μαμούθ που χρονολογούνται στο Ύστερο Ολόκαινο από το εσωτερικό της Αλάσκας θα ήταν μια εκπληκτική ανακάλυψη: το νεότερο απολίθωμα μαμούθ που έχει καταγραφεί ποτέ», εξήγησαν ο βιογεωχημικός του Πανεπιστημίου της Αλάσκας στο Φέρμπανκς, Μάθιου Γούλερ, και η ομάδα του σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2025.

Πριν ξαναγράψουν εξ ολοκλήρου το χρονοδιάγραμμα της εξαφάνισης των μαμούθ, οι ερευνητές αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερα να βεβαιωθούν ότι το είδος είχε πράγματι ταυτοποιηθεί σωστά.

«Τα δεδομένα ραδιοάνθρακα και τα σχετικά δεδομένα σταθερών ισοτόπων ήταν τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», έγραψαν. Τα οστά περιείχαν πολύ υψηλότερα επίπεδα ισοτόπων αζώτου-15 και άνθρακα-13 από ό,τι θα περίμενε κανείς για ένα χερσαίο ζώο που τρώει χόρτο, όπως το μαλλιαρό μαμούθ.

«Αυτή ήταν η πρώτη μας ένδειξη ότι τα δείγματα προέρχονταν πιθανώς από θαλάσσιο περιβάλλον», εξήγησαν ο Γούλερ και η ομάδα του.

Τελικά διαπιστώθηκε μέσω συγκρίσεων DNA η πραγματική ταυτότητα των δειγμάτων. Τα υποτιθέμενα απολιθώματα μαμούθ ήταν στην πραγματικότητα φάλαινες, ξεκινώντας ένα νέο μυστήριο.

«Πώς βρέθηκαν τα υπολείμματα δύο φαλαινών ηλικίας άνω των 1.000 ετών στο εσωτερικό της Αλάσκας, σε απόσταση άνω των 400 χλμ. από την πλησιέστερη ακτογραμμή;»

Οι πιθανές εξηγήσεις.

Η πρώτη είναι μια «εισβολή φαλαινών στην ενδοχώρα» μέσω αρχαίων κολπίσκων και ποταμών, κάτι που φαίνεται πολύ απίθανο δεδομένου του τεράστιου μεγέθους αυτών των ειδών και του πολύ μικρού μεγέθους των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων της Αλάσκας, συν την έλλειψη τροφής.

Οι συγγραφείς σημειώνουν, ωστόσο, ότι τα «ατίθασα κητοειδή» δεν είναι εντελώς άγνωστα.

Ίσως τα οστά μεταφέρθηκαν από μια μακρινή ακτογραμμή από αρχαίους ανθρώπους. Αυτό έχει τεκμηριωθεί σε άλλες περιοχές, αλλά ποτέ στο εσωτερικό της Αλάσκας.
Τέλος, δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο επιστημονικού σφάλματος. Οι συλλογές του Otto Geist προέρχονταν από όλες τις γωνιές της Αλάσκας, και ο ίδιος δώρισε πολλά δείγματα στο πανεπιστήμιο στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Μήπως υπήρξε κάποια σύγχυση στο μουσείο; Ίσως να μην μάθουμε ποτέ την απάντηση.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Journal of Quaternary Science.

