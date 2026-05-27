Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Τραυματίας καταστηματάρχης - 3 ύποπτοι συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι έρευνες συνεχίζονται για την επιβεβαίωση της εμπλοκής των συλληφθέντων και των κινήτρων της επίθεσης.

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών υπόπτων προχώρησαν πριν από λίγο αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από καταδίωξη στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι τρεις άνδρες αναζητούνταν από τις αρχές μετά το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα επί της οδού Πατησίων.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά τους πυροβολισμούς οι δράστες Αλβανικής καταγωγής διέφυγαν από το σημείο, με την Αστυνομία να εξαπολύει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να προχωρήσουν στις προσαγωγές των υπόπτων.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή των συλληφθέντων στο περιστατικό της Πατησίων, καθώς και τα κίνητρα της επίθεσης.

