Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά στις εμπρηστικές δηλώσεις Γκιουλέρ

Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τόνισαν πηγές του υπουργείου Άμυνας, μετά τις προκλητικές τοποθετήσεις του τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασέρ Γκιουλέρ.

Όπως τονίζεται σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Έθνικής Άμυνας, «οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια».

Υπενθυμίζεται νωρίτερα σήμερα ότι ο Γκιουλέρ επανέφερε τη γνωστή ρητορική περί τετελεσμένων στην περιοχή και κατηγόρησε εμμέσως την Ελλάδα και άλλους δρώντες για «μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» και παραβιάσεις διεθνών συμφωνιών.

«Όμως αυτή η προσέγγισή μας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα (…) Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν αποδεχόμαστε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, είναι μαξιμαλιστικές και αντίκεινται στο πνεύμα των διεθνών συνθηκών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο» ανέφερε.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να προειδοποιήσει την Αθήνα ότι η Τουρκία «δεν θα μείνει αδιάφορη» απέναντι σε πρωτοβουλίες που, όπως είπε, θίγουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ασφάλειά της, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

