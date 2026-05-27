Τουρκία - Νέα πρόκληση Γκιουλέρ: Απειλές για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο

Εμπρηστική ρητορική από τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, με απειλές κατά της Ελλάδας 

O Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ

  • Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ επανέλαβε μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη.
  • Κατήγγειλε «μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» της Ελλάδας και απείλησε ότι η Τουρκία δεν θα μείνει αδιάφορη σε ενέργειες που θίγουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
  • Ανέφερε ότι δεν θα αποδεχθεί τετελεσμένα γεγονότα, ειδικά σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση νησιών υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, θεωρώντας τα αντίθετα στο διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας.
  • Τόνισε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή κατά της χώρας του.
  • Επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας να προστατεύει τα δικαιώματα και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων ως εγγυήτρια δύναμη.
Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής της κατά της Ελλάδας προχώρησε η Τουρκία, επαναλαμβάνοντας ανυπόστατες θέσεις και μονομερείς διεκδικήσεις σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο.

Μιλώντας στην Αδριανούπολη, από το Κέντρο Διοίκησης του Λόχου Προκαλύψεως Arda, ο οποίος υπάγεται στην 9η Ταξιαρχία Προκαλύψεως, προκειμένου να εορτάσει την μουσουλμανική Ημέρα των Θυσιών (Eid al-Adha), ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ επιχείρησε να εμφανίσει την τουρκική στάση ως προσανατολισμένη στο διεθνές δίκαιο και στη σταθερότητα της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιλέγει τον διάλογο ως βασικό εργαλείο επίλυσης διαφορών. «Θα ήθελα να υπενθυμίσω ιδιαίτερα ότι η Τουρκία, σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την περιοχή μας, πρωτίστως το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ενεργεί με μια αντίληψη προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, η οποία προτάσσει την επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου» σημείωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ωστόσο, στην ίδια τοποθέτηση επανέλαβε τις πάγιες ανυπόστατες θέσεις που αφορούν τα ελληνοτουρκικά, συνδέοντας τις τουρκικές αξιώσεις και απείλησε: «Δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας».

Ο Γκιουλέρ επανέφερε τη γνωστή ρητορική περί τετελεσμένων στην περιοχή και κατηγόρησε εμμέσως την Ελλάδα και άλλους δρώντες για «μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» και παραβιάσεις διεθνών συμφωνιών.

«Όμως αυτή η προσέγγισή μας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα (…) Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν αποδεχόμαστε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, είναι μαξιμαλιστικές και αντίκεινται στο πνεύμα των διεθνών συνθηκών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο» ανέφερε αναλυτικά.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να προειδοποιήσει την Αθήνα ότι η Τουρκία «δεν θα μείνει αδιάφορη» απέναντι σε πρωτοβουλίες που, όπως είπε, θίγουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ασφάλειά της, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του με επίδειξη ισχύος των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα και την ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή, ενώ επανέλαβε και τη σταθερή θέση της Άγκυρας υπέρ των Τουρκοκυπρίων. «Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας, με την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή του προσωπικού τους και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η στάση μας στο ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας, της γαλήνης και των δικαιωμάτων των "Τουρκοκυπρίων" αδελφών μας είναι ξεκάθαρη. Η Τουρκία, όπως έκανε πάντα, έτσι και σήμερα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των ομοεθνών της ως εγγυήτρια δύναμη, προστατεύοντας την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους».

