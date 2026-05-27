Μικ Σουμάχερ: H πρώτη επίσημη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο Κλάρα Ράμος στο Indy 500

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους, ενώ ο οργανισμός του αγώνα δημοσίευσε κοινό στιγμιότυπο στα social media

Μικ Σουμάχερ: H πρώτη επίσημη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο Κλάρα Ράμος στο Indy 500
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μικ Σουμάχερ έκανε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, βιολονίστρια Κλάρα Ράμος, στην τελετή απονομής του αγώνα «Indy 500».
  • Στον αγώνα της 24ης Μαΐου, ο Μικ Σουμάχερ τερμάτισε 18ος και τιμήθηκε με το βραβείο «Rookie of the Year».
  • Ο Μικ Σουμάχερ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη σχέση του παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες.
  • Προηγουμένως, ο Μικ Σουμάχερ είχε σχέση με το μοντέλο Λάιλα Χασάνοβιτς, με την οποία εμφανίστηκε δημόσια το 2024.
Snapshot powered by AI

Ο Μικ Σουμάχερ φαίνεται πως γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή, καθώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά επίσημα στο πλευρό της νέας του συντρόφου, της βιολονίστριας Κλάρα Ράμος, βάζοντας τέλος στις πολυετείς φήμες γύρω από τις σχέσεις του.

Ο γιος του Μίχαελ Σουμάχερ και η 25χρονη μουσικός έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά την τελετή απονομής του ιστορικού αγώνα «Indy 500». Η παρουσία τους εκεί σηματοδότησε το ανεπίσημο «ντεμπούτο» του ζευγαριού.

Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γερμανό οδηγό, καθώς τιμήθηκε με το βραβείο «Rookie of the Year», αφού στον αγώνα της 24ης Μαΐου είχε καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα στους νέους συμμετέχοντες, τερματίζοντας 18ος μετά την εκκίνηση από τη 27η θέση.

https://www.instagram.com/p/DYx68jFlPhX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πρώτη κοινή εμφάνιση σε επίσημη εκδήλωση

Το ζευγάρι τράβηξε τα βλέμματα στη λαμπερή τελετή. Ο Μικ Σουμάχερ επέλεξε σκούρο πράσινο διπλόκουμπο κοστούμι, συνδυασμένο με καφέ δερμάτινα παπούτσια και λευκό πουκάμισο ανοιχτό στον γιακά.

Η Κλάρα Ράμος εντυπωσίασε με μαύρο εφαρμοστό βραδινό φόρεμα διακοσμημένο με παγιέτες, το οποίο συνδύασε με μαύρη τσάντα σε υφή κροκό, ενώ τα μακριά καστανά μαλλιά της ήταν ελαφρώς κυματιστά.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους, ενώ ένα κοινό στιγμιότυπο αναρτήθηκε και από τον ίδιο τον οργανισμό του αγώνα στα social media.

Παρότι οι φήμες για την προσωπική του ζωή κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες, ο ίδιος ο Μικ Σουμάχερ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη σχέση του, ούτε στην πρόσφατη εμφάνισή του.

Προηγουμένως, ο 25χρονος είχε σχέση με το μοντέλο Λάιλα Χασάνοβιτς, με την οποία είχε εμφανιστεί δημόσια σε εκδηλώσεις, όπως στο Ball des Sports στη Φρανκφούρτη το 2024.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ