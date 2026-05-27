Μικ Σουμάχερ: H πρώτη επίσημη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο Κλάρα Ράμος στο Indy 500

Ο Μικ Σουμάχερ φαίνεται πως γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή, καθώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά επίσημα στο πλευρό της νέας του συντρόφου, της βιολονίστριας Κλάρα Ράμος, βάζοντας τέλος στις πολυετείς φήμες γύρω από τις σχέσεις του.

Ο γιος του Μίχαελ Σουμάχερ και η 25χρονη μουσικός έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά την τελετή απονομής του ιστορικού αγώνα «Indy 500». Η παρουσία τους εκεί σηματοδότησε το ανεπίσημο «ντεμπούτο» του ζευγαριού.

Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γερμανό οδηγό, καθώς τιμήθηκε με το βραβείο «Rookie of the Year», αφού στον αγώνα της 24ης Μαΐου είχε καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα στους νέους συμμετέχοντες, τερματίζοντας 18ος μετά την εκκίνηση από τη 27η θέση.

Πρώτη κοινή εμφάνιση σε επίσημη εκδήλωση

Το ζευγάρι τράβηξε τα βλέμματα στη λαμπερή τελετή. Ο Μικ Σουμάχερ επέλεξε σκούρο πράσινο διπλόκουμπο κοστούμι, συνδυασμένο με καφέ δερμάτινα παπούτσια και λευκό πουκάμισο ανοιχτό στον γιακά.

Η Κλάρα Ράμος εντυπωσίασε με μαύρο εφαρμοστό βραδινό φόρεμα διακοσμημένο με παγιέτες, το οποίο συνδύασε με μαύρη τσάντα σε υφή κροκό, ενώ τα μακριά καστανά μαλλιά της ήταν ελαφρώς κυματιστά.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους, ενώ ένα κοινό στιγμιότυπο αναρτήθηκε και από τον ίδιο τον οργανισμό του αγώνα στα social media.

Παρότι οι φήμες για την προσωπική του ζωή κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες, ο ίδιος ο Μικ Σουμάχερ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη σχέση του, ούτε στην πρόσφατη εμφάνισή του.

Προηγουμένως, ο 25χρονος είχε σχέση με το μοντέλο Λάιλα Χασάνοβιτς, με την οποία είχε εμφανιστεί δημόσια σε εκδηλώσεις, όπως στο Ball des Sports στη Φρανκφούρτη το 2024.