Πέθανε ο ηθοποιός του «Emily in Paris», Πιερ Ντενί, έπειτα από μάχη με το σύνδρομο ALS

Ο ηθοποιός της σειράς «Emily in Paris», Πιερ Ντενί, πέθανε έπειτα από μάχη με τη νόσο Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), σε ηλικία 69 ετών.

«Με βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιερ Ντενί, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα έπειτα από μια αιφνίδια και σοβαρή μορφή ALS», ανέφεραν οι κόρες του ηθοποιού σε ανακοίνωσή τους.

Ο Ντενί συμμετείχε στην τρίτη και τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, υποδυόμενος τον Λουί ντε Λεόν, διευθύνοντα σύμβουλο της φανταστικής αυτοκρατορίας μόδας JVMA.

https://www.instagram.com/p/CD125ktpBhl/

Η Λίλι Κόλινς, που πρωταγωνιστεί στη σειρά, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα της έκτης και τελευταίας σεζόν.

«Και επιστρέψαμε — για τελευταία φορά. Το “Emily in Paris” ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο ξεχωριστή μέχρι τώρα!», έγραψε η ηθοποιός στο Instagram.

Μέχρι στιγμής, η ίδια και οι συμπρωταγωνιστές της δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τον θάνατο του Πιερ Ντενί.

https://www.instagram.com/p/B_BAudEoyUo/

Πριν από τη συμμετοχή του στη σειρά «Emily in Paris», ο αγαπητός Γάλλος ηθοποιός Πιερ Ντενί είχε εμφανιστεί σε περισσότερα από 500 επεισόδια της σαπουνόπερας «Demain nous appartient».

Ο Ντενί ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του σε αρκετές ακόμη γαλλικές σειρές, όπως οι «Fabio Montale», «Une femme d'honneur» και «Cinq soeurs».

Διαβάστε επίσης