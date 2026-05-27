Χαλαζοπτώσεις «χτύπησαν» Ήπειρο και Κρήτη – Μπουρίνια, καταιγίδες και ζημιές σε καλλιέργειες

Έντονα και κατά τόπους σφοδρά καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στην Ήπειρο και ειδικότερα σε περιοχές του Νομού Ιωαννίνων, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για το κύμα αστάθειας που επηρεάζει τη χώρα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο καιρός άλλαξε απότομα, με ισχυρούς ανέμους, δυνατές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό.

Τα λεγόμενα μπουρίνια προκάλεσαν μικρής έκτασης προβλήματα, ενώ σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά για αρκετά λεπτά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το creta24, το νέο κύμα χαλαζόπτωσης καταγράφηκε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, στην Κρήτη, με φαινόμενα που επηρέασαν περιοχές της Μεσαράς, όπως το Ασήμι, την Αγία Βαρβάρα, τον Σοκαρά και τις Στέρνες, ενώ βροχές και χαλάζι σημειώθηκαν και στο Οροπέδιο Λασιθίου. Αντίστοιχα, άστατος ήταν ο καιρός σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Κάτοικοι και παραγωγοί περιγράφουν έντονη χαλαζόπτωση που διήρκεσε αρκετά λεπτά, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανές ζημιές σε καλλιέργειες. Αγρότες της περιοχής κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα σε αμπέλια και ελαιώνες, ειδικά μετά τα προηγούμενα επεισόδια χαλαζιού.

