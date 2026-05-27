«Κλείδωσε» ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 30αρια με… αστάθεια, πού θα βρέξει

Snapshot Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές αστάθειας και υψηλές θερμοκρασίες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η Πέμπτη θα είναι η πιο ασταθής μέρα με θερμοκρασίες έως 34°C και έντονες βροχές, καταιγίδες, πιθανή χαλαζόπτωση και ισχυρούς κεραυνούς.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στη δυτική Ελλάδα, η θερμοκρασία θα πέσει στους 27–28°C και θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με ένταση έως 6 μποφόρ.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με γενικά αίθριο σκηνικό και πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές αστάθειας και υψηλών θερμοκρασιών, ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν γενικά καλές συνθήκες, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσει τους 30°C, φτάνοντας τοπικά έως και τους 32°C. Η πιο έντονα ασταθής ημέρα της εβδομάδας αναμένεται η αυριανή, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Την Παρασκευή, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στη δυτική Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί, με πρόσκαιρη αστάθεια μόνο νωρίς μέσα στην ημέρα.

Αντίστοιχα, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει ότι η Πέμπτη θα αποτελέσει την κορύφωση τόσο της ζέστης όσο και της αστάθειας, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 32–34°C. Από το απόγευμα αναμένονται μπόρες και καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, αλλά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου και της Κρήτης, φαινόμενα σύντομα αλλά κατά τόπους έντονα, με πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς κεραυνούς.

Την Παρασκευή η αστάθεια μετατοπίζεται νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές από τη Θεσσαλία και κάτω, ενώ νωρίς το πρωί δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες στο βόρειο Αιγαίο. Η είσοδος βοριάδων θα ρίξει τη θερμοκρασία κοντά στους 27–28°C, επαναφέροντάς την σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με εντάσεις ανέμων έως 5–6 μποφόρ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας αναμένονται εκ νέου καταιγίδες και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η εικόνα παραμένει γενικά ήπια με καλές θερμοκρασίες, ωστόσο τοπικές μπόρες ή καταιγίδες ενδέχεται να εμφανίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά, προς το απόγευμα, χωρίς να προκαλούν γενικευμένα προβλήματα.

Δείτε την πρόγνωση της ΕΜΥ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-05-2026

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο

την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με

πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην

υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις

μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική Στερεά, την

Πελοπόννησο και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και

στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως

στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο

τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς

νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα

φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα

βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα

στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα

δυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα πιθανώς θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες

στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5

και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί

νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με

την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά

και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα

στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές

μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα

δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί

βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα

σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες

καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες

νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και

τοπικές βροχές στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα

ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

