Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδελφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η 25χρονη μητέρα κρίθηκε προφυλακιστέα και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για ψευδείς καταθέσεις στην υπόθεση της κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού.
  • Η 25χρονη και ο σύντροφός της κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απολογούνται στον ανακριτή ενώ το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.
  • Το βρέφος 10 μηνών που φιλοξενείται στο νοσοκομείο ανήκει στην αδερφή της 25χρονης και στον Πακιστανό σύντροφό της, ενώ τα δύο άλλα παιδιά της γυναίκας δεν έχουν βρεθεί και δεν υπάρχουν στοιχεία για την τύχη τους.
  • Ο Πακιστανός κατηγορούμενος έχει εκτεταμένο ποινικό παρελθόν, με κατηγορίες για βιασμό, κλοπή, ενδοοικογενειακή βία, παράνομη οπλοκατοχή και αρπαγή ανηλίκων.
  • Οι αρχές αναζητούν τον δίδυμο αδερφό του κατηγορούμενου, ο οποίος ενδέχεται να έχει σχέση με την υπόθεση.
Με τη διαδικασία του αυτοφώρου δικάστηκε χθες (26/5) με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων, η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και κρίθηκε προφυλακιστέα.

Όσο παραμένει διασωληνωμένο το 3χρονο κοριτσάκι, οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή και οι δύο σύντροφοι, η 25χρονη και ο Πακιστανός σύντροφός της, με τις αναβαθμισμένες κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Όμως η 25χρονη έχει ήδη μπει στη φυλακή, καθώς της επιβλήθηκε ποινή τριών ετών χωρίς τη δυνατότητα έφεσης για τις ψευδείς καταθέσεις που έχει κάνει στην αστυνομία μέχρι τώρα και στη συνέχεια στον Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη Πέμπτη που οδηγήθηκε με σπασμούς το κοριτσάκι στο νοσοκομείο, η γυναίκα αρχικά δήλωσε ότι όλο αυτό συνέβη στην παιδική χαρά όπου έπεσε και χτύπησε.

Στην συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή της, δηλώνοντας πως όλα έγιναν την ώρα που έκανε δουλειές μέσα στο σπίτι.

«Θρίλερ« με τα παιδιά

Αναφορικά με τα παιδιά της γυναίκας, έρχεται στο φως της δημοσιότητας το ότι το 10 μηνών παιδάκι, ένα από τα άλλα τρία, τα οποία προσωρινά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, ανήκει στην αδελφή της και το απέκτησε μαζί με τον τωρινό Πακιστανό σύντροφο της 25χρονης, που κατηγορείται.

Υπάρχουν και η υπόθεση των άλλων δύο παιδιών όπου δεν έχει βρεθεί πιστοποιητικό θανάτου και υπάρχουν ερωτήματα για το τι έχουν απογίνει αυτά τα παιδιά.

Εφόσον τα παιδιά ζουν, το ένα σήμερα θα είναι 9 ετών κανονικά και το άλλο 2 ετών, γεννημένο το 2024. Για τα δύο αυτά παιδιά δεν υπάρχει ούτε πιστοποιητικό γέννησης.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του Πακιστανού κατηγορούμενου

Σήμερα λοιπόν, απολογούνται και αυτό επίσης που προβληματίζει είναι ότι ο Πακιστανός κατηγορούμενος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό, για κλοπή, για ενδοοικογενειακή βία. Κατά συρροή για την παράβαση του νόμου περί όπλων αλλά και για αρπαγή ανηλίκων.

Στα social media διατηρεί προφίλ γεμάτο χλιδή μέσα σε πισίνες, επιδεικνύοντας διάσημα brands, χρυσά ρολόγια, χρήματα.

Ο άνδρας έχει έναν δίδυμο αδελφό, τον οποίο δεν έχουν εντοπίσει ακόμα οι αρχές και αναρωτιούνται τι σχέση μπορεί να έχει και με την 25χρονη.

Δεν έχει αποκλειστεί μία πιθανή εμπλοκή του αδελφού στην υπόθεση.

