Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

Ζευγάρι από τα φοιτητικά τους χρόνια, ήταν ο 57χρονος πιλότος με την 53χρονη σύζυγό του, την οποία πυροβόλησε το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι τους στον Χολαργό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όλα συνέβησαν προχθές το βράδυ σε διαμέρισμα της οδού Ξανθίππου στον Χολαργό, όταν ο άνδρας τραυμάτισε με πυροβολισμό τη γυναίκα στο πόδι και έπειτα έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Σύμφωνα με το Star, ο άνδρας φέρεται να ζήλευε παθολογικά, ενώ πρόσωπο που ήταν κοντά στο ζευγάρι είχε καταλάβει από τις συζητήσεις τους ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μεταξύ τους.

Οι δυο τους, μάλιστα, ήταν μέλη σκοπευτικού συλλόγου, είχαν ίδιου τύπου όπλα τα οποία κατείχαν νόμιμα και έμεναν στο συγκεκριμένο σπίτι από τότε που παντρεύτηκαν.

Μάρτυρες περιγράφουν τον δράστη και αυτόχειρα ως έναν παθιασμένο άνθρωπο με τα αεροπλάνα. Όταν από την ηγεσία της αεροπορίας του είπαν, πριν από μερικά χρόνια, ότι δεν μπορεί πλέον να πετά, και μετατέθηκε σε θέση γραφείου, εκείνος ύστερα από λίγο καιρό παραιτήθηκε. Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί στην εκπαίδευση και εκπαίδευε νεαρούς πιλότους σε ιδιωτική εταιρία.

Σημειώνεται ότι, η 53χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Τη σταθεροποίηση τόσο της σωματικής, όσο και της ψυχικής κατάστασης της γυναίκας αναμένουν και οι αρχές, για να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτιλύχθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Μόλις η γυναίκα μπορέσει να καταθέσει, οι αρχές αναμένεται να αναζητήσουν τους λόγους που οδήγησαν τον 57χρονο συνταξιούχο πιλότο να την πυροβολήσει στο πόδι και έπειτα να βάλει τέλος στη ζωή του.

