Παντελιάδης (My Market): Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

Δηλαδή η πορεία της πέμπτης μεγαλύτερης σε τζίρο αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα μετά τον Σκλαβενίτη, τα Lidl, τον ΑΒ και τον Μασούτη, βρίσκεται σε ευθεία σχέση με τα στοιχεία ολόκληρης της αγοράς που στο τρίμηνο του 2026 έδειξε άνοδο μεγεθών κατά σχεδόν 7%.

Τα στοιχεία ανέφερε ο επικεφαλής των My Market Αριστοτέλης Παντελιάδης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αλυσίδας το 2025 και των στόχων για το 2026.

Σε ότι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις των αναταραχών στη Μέση Ανατολή στις τιμές, ο κ. Παντελιάδης ανέφερε ότι δεν θα είναι μεγάλες, (ίσως οι ανατιμήσεις να φτάσουν στο 3%), εκτός αν καθυστερήσουν πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Σε ερώτηση για το τι θα γίνει με τη διατήρηση του πλαφόν στις τιμές κάποιων προϊόντων, τόνισε ότι η επικοινωνία της Ένωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδας με τον υπουργό Ανάπτυξης έχει διακοπεί, αλλά προβλέπει ότι το πλαφόν θα παραμείνει μέχρι να γίνουν οι εκλογές.

Σύμφωνα με τον ίδιο η διατήρηση του πλαφόν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία αγορά δεν ωφελεί κανένα καθώς «εμποδίζει τις τάσεις στην αγορά και κρατάει ψηλά τιμές που θα μπορούσαν να πέσουν».

Πάντως η πορεία των My market παραμένει σταθερά ανοδική, με την αλυσίδα να επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη, στην αναβάθμιση του δικτύου και στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Το 2025 άνοιξαν 3 νέα καταστήματα My market, ενώ υλοποιήθηκε πλάνο ανακαινίσεων σε 8 καταστήματα. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί 5 νέα καταστήματα και 4 ανακαινίσεις.

Τα My market Local συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης του δικτύου, κερδίζοντας σταθερά το ενδιαφέρον νέων συνεργατών και ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Τον Μάιο του 2026 το δίκτυο αριθμεί 74 καταστήματα My market Local, ενώ έως το τέλος του 2026 ο στόχος είναι να πλησιάσει τα 100 καταστήματα. Τα My market Local έχουν ήδη παρουσία σε επιλεγμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η Αντίπαρος και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία έχει καταστρώσει για την περίοδο 2026-9 νέο επενδυτικό πλάνο της τάξης των 250-280 εκατ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται η νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, το άνοιγμα 150 καταστημάτων (στην πλειοψηφία franchise), ενώ 16 ακίνητα που προορίζονται για καταστήματα My Market βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης.

Γενικότερα η ανάπτυξη του δικτύου παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, τόσο μέσα από νέα My market όσο και κυρίως μέσα από τη δυναμική επέκταση των My market Local. Τα METRO Cash & Carry εστιάζουν στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., αξιοποιώντας το φυσικό δίκτυο, τις υποδομές διανομής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας.

Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας. Νέες εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις αξιοποιούνται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την καλύτερη υποστήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης τις επενδύσεις της στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.