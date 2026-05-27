«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Φως στο θρίλερ του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο στο Απεσωκάρι ρίχνουν τόσο το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που δικαιώνει τον αγώνα της οικογένειάς του όσο και η έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου η οποία φαίνεται να φτάνει σύντομα στο τέλος της

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης κρίνει τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη ως ανθρωποκτονία από χτυπήματα στο κεφάλι με κατσούνα ή λοστό.
  • Η έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο και φαίνεται να πλησιάζει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
  • Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης δέχτηκε την επίθεση ενώ πήγαινε καφέ σε εργάτη στο χωράφι του και παρουσίασε πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που δεν προκλήθηκαν από πτώση ή σύγκρουση με το μηχανάκι.
  • Η σύζυγος και η κόρη του είδαν εμφανές τραύμα στο πρόσωπό του πριν πέσει σε κώμα και δεν πρόλαβε να εξηγήσει τι συνέβη στα 12 λεπτά απουσίας του.
  • Βίντεο και καταθέσεις που συγκέντρωσε η Ασφάλεια αποτυπώνουν τις κινήσεις στην περιοχή και κατευθύνουν την έρευνα προς συγκεκριμένο στόχο.
Τον αγώνα της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη που έσβησε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, από χτυπήματα στο κεφάλι, δικαιώνει το πόρισμα των ιατροδικαστών που κάνει λόγο για ανθρωποκτονία. Η έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου φαίνεται να φτάνει σε κρίσιμο στάδιο για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Τι λέει στην ΚΡΗΤΗ TV ο γαμπρός του άτυχου 49χρονου

Ο Μανόλης Προβιδάκης, γαμπρός και αδελφικός φίλος του άτυχου 49χρονου, μιλώντας στο neakriti.gr και στην ΚΡΗΤΗ TV, καταθέτει τη συγκλονιστική μαρτυρία του για τα στοιχεία που θορύβησαν την οικογένειά του και τελικά οδηγούν τις αρχές στην αναζήτηση του ανθρώπου που χτύπησε μέχρι θανάτου το θύμα στο κεφάλι με κατσούνα, είτε με λοστό.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών που έφτασε πριν από λίγες ημέρες στην Ασφάλεια Ηρακλείου και κάνει λόγο για πιθανή εγκληματική ενέργεια, δίνει ώθηση στις έρευνες. Αξιωματικοί της Ασφάλειας προσπαθούν να ρίξουν φως στα μοιραία 4 λεπτά στα οποία, όπως όλα δείχνουν, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης δέχτηκε επίθεση ενώ πήγαινε με το μηχανάκι του καφέ στον εργάτη που δούλευε στο χωράφι του.

Οι γιατροί του Βενιζελείου όπου έφτασε σε κωματώδη κατάσταση είχαν εντοπίσει από την πρώτη στιγμή πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έδειχναν ότι δεν οφείλονται σε πτώση από το μηχανάκι το οποίο δεν έφερε κανένα ίχνος σύγκρουσης, ούτε ότι σύρθηκε στο έδαφος, σε βαθμό που να προκαλούσε τόσο βαριά τραύματα.

Σε αυτό το βίντεο ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φαίνεται να επιστρέφει στο σπίτι του. Η σύζυγος και η κόρη του είδαν ένα εμφανές τραύμα στο πρόσωπό του, όμως ο ίδιος έπεσε σε κώμα πριν προλάβει να εξηγήσει σε κανένα τι μεσολάβησε στα 12 λεπτά κατά τα οποία έλειψε.

Ωστόσο τόσο τα βίντεο που έχει συλλέξει η Ασφάλεια όσο και οι καταθέσεις αποτυπώνουν κάθε κίνηση στην περιοχή και φαίνεται να οδηγούν την έρευνα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

