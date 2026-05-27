Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

Η Κρίσταλ Πάλας αντιμετωπίζει απόψε (27/5, 22:00) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία.

Ηλίας Λαλιώτης

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι
EPA/Jonas Ekstromer
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία αναμέτρηση Λονδίνου-Μαδρίτης, ανάμεσα σε δύο ομάδες που απολαμβάνουν δεν έχουν πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία.

Δύο ομάδες που όμως έχουν εντυπωσιάσει την τρέχουσα σεζόν στη διοργάνωση με τις εμφανίσεις τους.

Στην πρώτη της ευρωπαϊκή σεζόν και μετά τον...υποβιβασμό από το Europa League στο Conference League λόγω των κανονισμών της UEFA, η Κρίσταλ Πάλας έχει διανύσει μια λαμπρή πορεία προς τον τελικό.

Ο Ισμαίλα Σαρ αποτέλεσε την κορυφαία φυσιογνωμία της στην Ευρώπη, σκοράροντας στον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των «16», σε αμφότερους τους προημιτελικούς και σε αμφότερους τους ημιτελικούς, φτάνοντας συνολικά τα 9 γκολ.

Ο σύλλογος από τα νότια προάστια του Λονδίνου έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, έχοντας στον πάγκο της τον Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στον πρώτο τίτλο του Κυπέλλου Αγγλίας τη σεζόν 2024/25 και τώρα στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό , ο οποίος θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πριν φύγει. Ο Αυστριακός έχει...προηγούμενο , αφού η Άϊντραχτ Φρανκφούρτης νίκησε τη Ρέιντζερς στον τελικό του Europa League του 2022.

«Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η Ευρώπη θα μας ξαναδεί», έγραφε το πανό στο μικροσκοπικό «σπίτι» της Ράγιο Βαγιεκάνο πριν από ένα χρόνο, καθώς οι οπαδοί ξεχύνονταν στο γήπεδο του «Estadio de vallecas» για να γιορτάσουν την επιστροφή του συλλόγου στο ηπειρωτικό ποδόσφαιρο.

Αυτό που ακόμη και οι πιο ρομαντικοί πιστοί σε αυτόν τον σύλλογο της εργατικής τάξης στα περίχωρα της Μαδρίτης ίσως να μην φαντάζονταν ήταν ότι 12 μήνες αργότερα, η Ράγιο Βαγιεκάνο-που απέκλεισε στον δρόμο της για τη Λειψία την ΑΕΚ- προετοιμάζεται για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της.

Ο σύλλογος από την εργατική γειτονιά Βαγιέκας έχει ένα εξαιρετικό αδάμαστο πνεύμα, που καθοδηγεί ο προπονητής της Ίνιγκο Πέρεθ.

Ο πρώην μέσος της Ατλέτικ Μπιλμπάο έχει δημιουργήσει μια ομάδα που μπορεί να πανηγυρίζει γκολ από κάθε γραμμή της.

Για τη Ράγιο, δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Είναι μια δικαίωση της επιμονής της να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.

Οι οπαδοί της αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται «διαφορετικοί», οι τελευταίες από τις ομάδες της «γειτονιάς» - όχι μόνο στη γειτονιά, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.

Κάποτε ξεχωριστός δήμος πριν απορροφηθεί από τη Μαδρίτη το 1950, παραμένει μια συνειδητά εργατική περιοχή όπου πολυκατοικίες συνωστίζονται γύρω από το στάδιο χωρητικότητας 14.700 θέσεων, με ρούχα να κρέμονται στα γειτονικά στενά δρομάκια.

Αυτή η οικειότητα έχει συχνά μετατραπεί σε οργή κατά τη διάρκεια μιας σεζόν στην οποία οι παίκτες, το προσωπικό και οι οπαδοί της Ράγιο συγκρούστηκαν με τον ιδιοκτήτη Ραούλ Μάρτιν Πρέσα.

Όπως και για την Κρίσταλ Πάλας, αυτός θα είναι ο πρώτος της αγώνας στη Γερμανία και όλοι θα είναι πρόθυμοι να τον κάνουν έναν αγώνα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Διαιτητής θα είναι ο 44χρονος Ιταλός διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριάνι, που θα διευθύνει τον πρώτο του τελικό διαγωνισμού συλλόγων της UEFA.

Η ώρα και το κανάλι

Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ANT1 αλλά και το Cosmote Sport 1.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στις ΗΠΑ: Νεκρός στη φυλακή φίλος της επιστήμονας που εργαζόταν στην αντιβαρύτητα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ συλλέγουν τσάι σε ορεινές φυτείες της Κίνας – Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 31 νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές - Ανάμεσά τους παιδιά

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ