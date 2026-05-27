Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο στρατός αναλαμβάνει «στρατηγικές θέσεις» και ενισχύει τη ζώνη ασφαλείας στα σύνορα, με στόχο την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ.

Η ανακοίνωση έγινε μετά από συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, την ώρα που οι IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) επιβεβαίωσαν ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις τους σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, πέρα από τις γραμμές που κατείχαν μέχρι πρότινος.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στόχος είναι η απομάκρυνση δυνάμεων της Χεζμπολάχ βορειότερα και η μείωση της απειλής από εκρηκτικά drones, τα οποία έχουν αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες.

Πάνω από 100 πλήγματα σε νότιο Λίβανο και Μπεκάα

Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε περισσότερα από 100 πλήγματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Οι IDF ανέφεραν ότι στόχευσαν αποθήκες, κέντρα διοίκησης και σημεία παρατήρησης που – σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό – χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά στρατιωτών και κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ.

Στην περιοχή Μασγάρα της Μπεκάα, λιβανικά μέσα μετέδωσαν ότι ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, ανάμεσά τους μέλη της ίδιας οικογένειας. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο κορίτσια και μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το πλήγμα είχε στόχο υποδομές όπου είχαν εντοπιστεί μέλη της Χεζμπολάχ.

31 νεκροί την Τρίτη

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτη η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, 31 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα και άλλοι 40 τραυματίστηκαν.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, σημείωσε το υπουργείο.

Περιορισμοί από τις ΗΠΑ και ανησυχία για κλιμάκωση

Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η Ουάσιγκτον έχει εγκρίνει την επέκταση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, αλλά έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ να αποφύγει πλήγματα στη Βηρυτό, λόγω των συνεχιζόμενων συνομιλιών με το Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον νότιο Λίβανο, αλλά πιο περιορισμένο περιθώριο δράσης στην πρωτεύουσα.

Στο εσωτερικό του ισραηλινού στρατού, πάντως, υπάρχουν φωνές που εκτιμούν ότι οι περιορισμένες επιχειρήσεις δεν αρκούν για να σταματήσουν την απειλή των drones.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι έπληξε ισραηλινές δυνάμεις που κινούνταν προς περιοχές του νότιου Λιβάνου, χρησιμοποιώντας drones, ρουκέτες και πυροβολικό.

Τα drones προβληματίζουν το Ισραήλ

Το Ισραήλ εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχο για τη χρήση drones από τη Χεζμπολάχ, ειδικά τύπων που καθοδηγούνται με οπτική ίνα και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με ηλεκτρονικά μέσα παρεμβολής.

Ισραηλινός αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή δυσκολία στην άμυνα απέναντι σε αυτή την απειλή, ενώ η στρατιωτική ηγεσία εκτιμά ότι η απομάκρυνση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ από τα σύνορα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για τις βόρειες κοινότητες.

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία Elbit ανακοίνωσε ότι εργάζεται σε νέες λύσεις αντιμετώπισης drones, μεταξύ αυτών και συστήματα λέιζερ.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται παρά την εκεχειρία που παραμένει επίσημα σε ισχύ από τα μέσα Απριλίου, αλλά δεν έχει σταματήσει τις συγκρούσεις στο πεδίο.