Ισραήλ: Ο Στρατός επεκτείνει τη χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο, πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο πέρα από τη «Κίτρινη Γραμμή», μια οριοθετημένη γραμμή που έχει χαράξει το Ισραήλ κοντά στα σύνορα, αν και τα δημοσιεύματα δεν δίνουν περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκταση της προώθησης.

Οι διασυνοριακές συγκρούσεις έχουν κλιμακωθεί μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, παρά την κήρυξη εκεχειρίας πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο στρατός επιχειρεί με «ισχυρές δυνάμεις στο έδαφος» στο νότιο Λίβανο και ότι έχει θέσει υπό έλεγχο «στρατηγικές περιοχές», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την έναρξη συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.

