Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στις συνομιλίες

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στις συνομιλίες για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό Πέζεσκιάν, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ιράν, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις».

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο ιρανικός λαός θα ξεπεράσει αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα επιτύχει ειρήνη.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε, επίσης, ότι η Τουρκία συνεργάζεται με τις «αδελφές της χώρες» για να διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα και ότι θα συνεχίσει να παρέχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη για τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχάρη επίσης τον Ιρανό πρόεδρο για την εορτή του Ιντ αλ-Άντχα.