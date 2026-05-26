Ανδρουλάκης για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Ο Μητσοτάκης κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βάζει στο στόχαστρό του την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης, αρχικά τονίζει πως «ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός».

«Ταυτισμένη με την αδικία η διακυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα», τονίζει και προσθέτει:

«Αφήστε, λοιπόν κ. Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς και απαντήστε για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία:

γιατί ακόμη και σήμερα με εσάς Πρωθυπουργό χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των «κόκκινων» δανείων;

γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;

γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;»

«Η διακυβέρνηση σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες. Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

