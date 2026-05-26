Γαλλία: Ο τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του σε σεξουαλικές επαφές με 500 άνδρες

Snapshot Ο Γκιγιόμ Μπούτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για βασανιστήρια και βιασμό της πρώην συντρόφου του Λετίτσια, την οποία εξανάγκασε σε σεξουαλικές επαφές με περίπου 500 άνδρες σε διάστημα 7 ετών.

Η κακοποίηση περιελάμβανε απειλές, χειραγώγηση, εξευτελιστικές πράξεις και υποχρέωση πορνείας με γνωστούς και αγνώστους, ενώ η Λετίτσια ζούσε σε συνεχή φόβο από το 2015 έως το 2022.

Ο Μπούτσι παραδέχτηκε ορισμένες πράξεις βίας αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν συναινετικές, ενώ οι εισαγγελείς παρουσίασαν αποδεικτικά στοιχεία που αποκαλύπτουν απειλές και πίεση.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για ισόβια κάθειρξη, επιτρέποντας στον Μπούτσι να αιτηθεί υπό όρους αποφυλάκιση μετά την έκτιση των δύο τρίτων της ποινής του.

Η Λετίτσια αρνήθηκε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών και κατέθεσε συγκλονιστικά για την κακοποίηση που υπέστη, υπογραμμίζοντας τη βία και τον εξευτελισμό που βίωσε.

Μία νέα υπόθεση Πελικό απασχόλησε τη γαλλική δικαιοσύνη με θύμα μία 42χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών και θύτη τον πρώην σύντροφό της.

Ο Γκιγιόμ Μπούτσι, πρώην διευθυντής τράπεζας καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για βασανιστήρια και βιασμό της πρώην συντρόφου του, Λετίτσια την οποία για 7 χρόνια εξανάγκασε σε σεξουαλικές επαφές με εκατοντάδες άνδρες, γνωστούς και αγνώστους, που στρατολογούσε στο διαδίκτυο.

Η μαρτυρία της ήταν συγκλονιστική, καθώς περιέγραψε τη φρίκη και την κακοποίηση που υπέστη επί χρόνια. μεταμφιεσμένη σε σαδομαζοχιστικά «παιχνίδια», χειραγωγώντας και απειλώντας την να συμμορφωθεί.

Όπως είπε, η κακοποίηση άρχισε να κλιμακώνεται το 2015 όταν ο Μπούτσι φέρεται να την διέταξε, την παραμονή των Χριστουγέννων, να πάει σε ένα πρατήριο καυσίμων στον αυτοκινητόδρομο και να «προσφερθεί σε αγνώστους» ενώ εκείνος άκουγε από το τηλέφωνο. Η Λετίτσια ανέφερε ότι αργότερα την ανάγκασε στην πορνεία, κανονίζοντας συναντήσεις με «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους» και απαιτώντας να κρατήσει μια λίστα με τους εμπλεκόμενους άνδρες. Είπε ότι «σταμάτησε να μετράει στους 487 άνδρες».

A French banker Guillaume Bucci, 51, was sentenced to 25 years in prison after he tortured his girlfriend for seven years, forcing her to drink his urine and lick public toilets — and pimping her out to nearly 500 “friends, colleagues and strangers,” including days after she… pic.twitter.com/lE4q9qjlpg — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 26, 2026

H Λετίτσια, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ζιζέλ Πελικό, αρνήθηκε να διεξαχθεί η δικη κεκλεισμένων των θυρών. Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελι, οι εισαγγελείς είπαν ότι ο ο πρώην τραπεζίτης κράτησε σκόπιμα τη Λετίτσια με τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η γυναίκα περιέγραψε ότι ζούσε σε «συνεχή φόβο» μεταξύ 2015 και 2022, λέγοντας ότι η κακοποίηση ισοδυναμούσε με «καθαρή και απλή βία».

Κατηγόρησε τον πρώην της ότι της συμπεριφερόταν σαν «σκλάβα» και την ανάγκαζε σε εξευτελιστικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένου του να πίνει τα ούρα του και να γλείφει τις δημόσιες τουαλέτες. Κατέθεσε επίσης ότι το 2017, μόλις μια μέρα αφότου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τη γέννηση της κόρης τους, αναγκάστηκε να κάνει σεξουαλική πράξη σε έναν οδηγό φορτηγού.

«Ένιωθα σαν να πέθαινα μέσα μου», είπε κλαίγοντας η Λετίτσια στο δικαστήριο.

Ο Bucci παραδέχτηκε πράξεις όπως στραγγαλισμό, κάψιμο και κτηνοβασία, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της στενής τους σχέσης». Υποστήριξε ότι «δεν πίστευε ότι την πλήγωνε», ισχυριζόμενος ότι η πρώην σύντροφός του είχε συναινέσει.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς παρουσίασαν γραπτά και φωνητικά μηνύματα στα οποία ο Μπούτσι φέρεται να την απειλούσε να τη σκοτώσει εάν δεν τον υπάκουε, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποδείκνυε ότι ενήργησε υπό πίεση. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε επίσης ότι πίεσε τη Λετίτσια στην πορνεία. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη, προειδοποιώντας για σοβαρό «κίνδυνο υποτροπής εναντίον άλλης γυναίκας».

Το δικαστήριο τελικά καταδίκασε τον Μπούτσι σε 25 χρόνια και μπορεί να αιτηθεί για υπό όρους αποφυλακιση, εφόσον εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής του,

