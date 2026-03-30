Υπόθεση Πελικό στη Σουηδία: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη γυναίκα που εξέδιδε ο σύζυγος

Διαφήμιζε τις «υπηρεσίες» της συζύγου στο διαδίκτυο προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους πελάτες και κανόνιζε συναντήσεις με τον ίδιο να εκτελεί χρέη «τσιλιαδόρου»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ένας 62χρονος στη Σουηδία κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε πάνω από 120 άνδρες για τρία χρόνια, με την γυναίκα να υποβάλλει καταγγελία το 2023.
  • Ο άνδρας διαφήμιζε τις σεξουαλικές υπηρεσίες της συζύγου του στο διαδίκτυο και εκτελούσε χρέη «τσιλιαδόρου» στις συναντήσεις.
  • Κατηγορείται για διακίνηση ανθρώπων, σωματική βία, οκτώ βιασμούς, τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις.
  • Η σύζυγος απειλούνταν και εκμεταλλευόταν λόγω του εθισμού της στα ναρκωτικά, σύμφωνα με την εισαγγελέα Ίντα Άνερστεντ.
  • Η υπόθεση έχει συγκριθεί με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, η οποία είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση για τη σεξουαλική βία.
Υπόθεση «Πελικό» συγκλονίζει τους τελευταίους μήνες τη Σουηδία, όταν αποκαλύφθηκε πως ένας 62χρονος άνδρας εξέδιδε τη σύζυγό του, επί τρία χρόνια σε δεκάδες άνδρες, μέχρι που η γυναίκα τον περασμένο Οκτώβριο υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, και τον συνέλαβε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας επωφελούνταν οικονομικά εδώ και χρόνια, πιέζοντας τη σύζυγό του «να εκτελεί και να υποβάλλεται σε σεξουαλικές πράξεις».

Μάλιστα διαφήμιζε τις «υπηρεσίες» στο διαδίκτυο προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους πελάτες, κανόνιζε συναντήσεις με τον ίδιο να εκτελεί χρέη «τσιλιαδόρου», ενώ οι επαφές με τους άνδρες ήταν ή φυσικές ή μέσω διαδικτύου.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι ήταν βίαιος και την απειλούσε, εκμεταλλευόμενος τον φόβο της για αυτόν, αλλά και τον εθισμό της στα ναρκωτικά, σε αυτό που η Σουηδή εισαγγελέας χαρακτήρισε ως «αδίστακτη εκμετάλλευση».

Στις κατηγορίες αναφέρονται επίσης αρκετές απειλές που δέχτηκε η σύζυγος, με ορισμένες από αυτές να περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις για το ότι θα «απελευθερώσουν το τέρας».

Στις κατηγορίες που ασκήθηκαν σήμερα εναντίον του 62χρονου, περιλαμβάνονται διακίνηση ανθρώπων με επιβαρυντικές περιστάσεις, σωματική βία και πολλαπλοί βιασμοί, αφού φέρεται να πούλησε τις σεξουαλικές υπηρεσίες της συζύγου του σε περισσότερους από 120 άνδρες, οι οποίοι και εντοπίστηκαν σύμφωνα με την εισαγγελέα Ίντα Άνερστεντ.

Τα περιστατικά φέρεται να συνέβησαν μεταξύ Αυγούστου 2022 και Οκτωβρίου 2025.

Εκτός από την κατηγορία για βαριά μορφή μαστροπείας, ο άνδρας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε επίσης για οκτώ βιασμούς.

Αυτοί περιλαμβάνουν ένα περιστατικό με πελάτη και διάφορα περιστατικά όπου την ανάγκασαν να εκτελέσει σεξουαλικές πράξεις στον εαυτό της.

Επίσης, κατηγορήθηκε για τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις.

Η Σίλβια Ίνγκολφσντότιρ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη γυναίκα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι οι κατηγορίες προέκυψαν από τα «σοβαρά και επιβαρυντικά εγκλήματα» των οποίων υπήρξε θύμα η πελάτισσά της.
«Τώρα ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε η Ίνγκολφσντότιρ σε μήνυμα κειμένου.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ο άνδρας ήταν στο παρελθόν υψηλόβαθμο μέλος των μηχανόβιων Hells Angels.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε επίσης ότι η δίκη είχε προγραμματιστεί αρχικά να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, της 73χρονης Γαλλίδας την οποία νάρκωνε και βίαζε μαζί με δεκάδες άλλους άνδρες ο σύζυγός της Ντομινίκ, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, μεταξύ 2011 και 2020.

Η υπόθεσή της συγκλόνισε τη Γαλλία και προσέλκυσε μεγάλη διεθνή δημοσιότητα.

Η Πελικό έχει από τότε γίνει σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας.
Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, ενώ οι ποινές για τους άλλους κατηγορούμενους κυμάνθηκαν από τρία έως 15 χρόνια φυλάκισης.

