Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει»

Την ημέρα που έμαθε ότι ο σύζυγός της έχει συλληφθεί για τους δεκάδες βιασμούς της από άγνωστους άνδρες περιέγραψε η Ζιζέλ Πελικό. Η Γαλλίδα ανέφερε σε συνέντευξη στους New York Times το σοκ και τη δυσκολία της να πιστέψει τι της είχε συμβεί παρά το γεγονός ότι ο αστυνομικός της έδειξε φωτογραφίες από τους βιασμούς της.

«Όταν πήγα επάνω στον πρώτο όροφο για να συναντήσω τον αξιωματικό της αστυνομίας Περέ το πρόσωπο του άρχισε να αλλάζει και έχει μία στοίβα αρχείων δίπλα στο γραφείο του. Μου είπε “κυρία Πελικό αυτό που πρόκειται να σας πω δεν θα σας ευχαριστήσει”. Εγώ πραγματικά άρχισα να ανησυχώ. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Του λέω: ‘Τι συμβαίνει;’», ανέφερε η Ζιζέλ Πελικό, στη συνέντευξη η οποία θα δημοσιοποιηθεί το Σάββατο.

«Μου λέει: “Δείτε αυτό την στίβα” και άρχισε να ανοίγει έναν φάκελο. Αρχίζει να μου δείχνει μία φωτογραφία. Μου λέει: “Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη φωτογραφία;”. Και φυσικά εγώ δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου επειδή ήμουν με έναν άνδρα που δεν γνώριζα που με βίαζε. Είπα “δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα” και σκέφτηκα ότι δεν ήμουν εγώ αυτή. Ίσως κάνει λάθος εκείνος επειδή δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Δεν μπορώ να δω πολύ καλά. Και μου δείχνει μια δεύτερη φωτογραφία, που ήταν περίπου η ίδια. Μου λέει: “Αυτή είστε εσείς”», τόνισε η Ζιζέλ Πελικό.

Και συνέχισε: «Εγώ λέω “όχι” και αρχίζω πραγματικά να αναρωτιέμαι. Τότε αυτός μου λέει: “Αυτό είναι το δωμάτιό σας κυρία Πελικό, αυτά είναι τα φωτιστικά στο κομοδίνο σας, ψάξαμε το σπίτι μας. Αυτά ανήκουν σε εσάς“. Το μυαλό μου νομίζω ότι αποσυνδέθηκε. Ήθελε να μου δείξει τα βίντεο. Του είπα: “Όχι, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ”».

Αμέσως μετά ο αστυνομικός την ενημέρωσε ότι ο σύζυγός της έχει συλληφθεί για την υπόθεση των βιασμών και η Ζιζέλ Πελικό εξομολογήθηκε ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει. «Μου λέει: Ο σύζυγός σας έχει συλληφθεί, δεν θα φύγει μαζί σας. Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πέσει θύμα βιασμού αρκετές φορές, έχουμε συλλάβει 53 άτομα. Αργότερα θα μάθαινα ότι υπάρχουν και άλλοι 20 ή 30 που δεν έχουν συλληφθεί. Και μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές». Και λέω: ‘Αλλά αυτό δεν είναι πιθανό’. Ζητάω ένα ποτήρι νερό επειδή δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Έχω έναν ψυχολόγο εκεί. Τα είχαν σχεδιάσει όλα και το μόνο που θέλω να κάνω είναι να πάω σπίτι επειδή όλα όσα μου είπαν δεν είναι πιθανά. Δεν είναι αλήθεια», είπε η Ζιζέλ Πελικό.

