Σημαντική πτώση στα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ

Οι νεκροί από τροχαία στην Αττική μειώθηκαν από 75 σε 57, καταγράφοντας πτώση περίπου 24%.

Αισθητή μείωση στα θανατηφόρα τροχαία καταγράφεται στην Αττική το πρώτο εξάμηνο μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα στους έξι μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκαν 54 θανατηφόρα τροχαία, έναντι 74 την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν, δηλαδή μείωση περίπου 27%.

Την ίδια περίοδο οι νεκροί από τροχαία στην Αττική μειώθηκαν από 75 σε 57, καταγράφοντας πτώση περίπου 24%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα σοβαρά τροχαία. Στο διάστημα πριν από την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ είχαν καταγραφεί 69 σοβαρά τροχαία, ενώ το εξάμηνο μετά την εφαρμογή του ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 46, σημειώνοντας πτώση περίπου 33%. Παράλληλα, οι σοβαρά τραυματίες από τροχαία μειώθηκαν από 75 σε 49, δηλαδή περίπου 35% λιγότεροι.

Η εικόνα αυτή συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, το εξάμηνο Σεπτεμβρίου 2025 - Φεβρουαρίου 2026 (σσ έως 20/2) πραγματοποιήθηκαν περίπου 480.000 αλκοτέστ σε οδηγούς, έναντι περίπου 69.000 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Παρά τον πολλαπλάσιο αριθμό ελέγχων, οι θετικοί οδηγοί παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (6.078 έναντι 5.967). Ωστόσο, παρά τη σημαντική αύξηση των ελέγχων, το ποσοστό των θετικών αλκοτέστ μειώθηκε αισθητά, από περίπου 8,6% σε 1,3%.

Για τα παραπάνω στοιχεία αλλά και για τις αλλαγές που παρατηρούνται στη συμπεριφορά των οδηγών μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αστυνομικός υποδιευθυντής και τμηματάρχης του Τμήματος Συντονισμού & Ε.Ο.Δ. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Ερωτηθείς για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων το τελευταίο εξάμηνο, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι: «Η εικόνα που καταγράφεται το τελευταίο εξάμηνο είναι πράγματι ενθαρρυντική και μας γεμίζει με συγκρατημένη αισιοδοξία. Η μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων δεν είναι τυχαία• είναι το αποτέλεσμα της συνδυαστικής επίδρασης του νέου, εξορθολογισμένου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της εντατικοποίησης των ελέγχων μας. Κάθε ζωή που σώζεται στην άσφαλτο είναι για εμάς μια νίκη, αλλά η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, αλλά δεν εφησυχάζουμε».

Σχετικά με το αν έχει εντοπίσει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά των οδηγών με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ είπε ότι: «Παρατηρούμε μια σταδιακή αλλά σαφή μεταστροφή. Η πλήρης εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας φαίνεται πως λειτούργησε ως καταλύτης. Οι οδηγοί πλέον είναι πιο προσεκτικοί, καθώς γνωρίζουν ότι οι ποινές δεν είναι μόνο χρηματικές, αλλά εστιάζουν στην αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης και στην αποτροπή της υποτροπής. Υπάρχει μεγαλύτερη επίγνωση των συνεπειών της επικίνδυνης οδήγησης».

Σχολιάζοντας τη μείωση των θετικών αλκοτέστ παρά την αύξηση των ελέγχων ο κ. Παπαγεώργιου επεσήμανε ότι: «Αυτό είναι ίσως το πιο ελπιδοφόρο εύρημα. Το γεγονός ότι πραγματοποιούμε περισσότερους ελέγχους και βρίσκουμε λιγότερους παραβάτες υπό την επήρεια αλκοόλ σημαίνει ότι το μήνυμα "αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί" έχει αρχίσει να ριζώνει στην κοινωνική συνείδηση. Οι οδηγοί επιλέγουν πλέον εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όταν πρόκειται να καταναλώσουν αλκοόλ, κάτι που αποτελεί τεράστιο βήμα για την οδική ασφάλεια».

Σε ερώτηση μας για το ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες των τροχαίων δυστυχημάτων είπε: «Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει η "μητέρα" των θανατηφόρων τροχαίων, ειδικά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Επίσης, η απόσπαση προσοχής λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου παραμένει ως μια από τις κυριότερες αιτίες ατυχημάτων. Όσον αφορά τους δικυκλιστές, αν και η χρήση κράνους έχει αυξηθεί, η μη χρήση του παραμένει η κύρια αιτία σοβαρών τραυματισμών».

Σχετικά με το αν έχει αλλάξει κάτι επιχειρησιακά στην Τροχαία Αττικής με την έναρξη ισχύος του νέου ΚΟΚ σημείωσε ότι: «Με την έναρξη ισχύος του νέου ΚΟΚ, η επιχειρησιακή μας φιλοσοφία αναβαθμίστηκε ριζικά, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές και τη σταθερή βούληση της πολιτικής και φυσικής μας Ηγεσίας για μηδενική ανοχή στην οδική παραβατικότητα. Στην αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ). Με απόφαση της Ηγεσίας, η ΟΕΠΤΑ ενισχύθηκε σημαντικά σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, επιτρέποντάς μας να επιχειρούμε με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Οι δράσεις της ομάδας είναι πλέον στοχευμένες και δυναμικές, εστιάζοντας σε "έξυπνα" μπλόκα και αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας που προκύπτουν από τη διαρκή χαρτογράφηση των ατυχημάτων. Η αναμενόμενη σε σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργία σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (όπως έξυπνες κάμερες και ψηφιακά συστήματα καταγραφής) σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη δράση της ΟΕΠΤΑ για την αντιμετώπιση κρίσιμων παραβάσεων —όπως οι αυτοσχέδιοι αγώνες, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ— πρόκειται να καταστήσουν την παρουσία μας στον δρόμο πιο παρεμβατική, ουσιαστική και, πάνω απ' όλα, αποτρεπτική.»

Ερωτηθείς για τον ρόλο της πρόληψης σε σχέση με την καταστολή ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι: «Η καταστολή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση, αλλά η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές μακροπρόθεσμα. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επενδύει σταθερά στην ενημέρωση και στην καλλιέργεια οδικής παιδείας από την παιδική ηλικία. Στόχος μας δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα, αλλά να μη χρειάζεται να τα επιβάλλουμε επειδή ο οδηγός θα έχει ενστερνιστεί τους κανόνες ασφαλείας.»

Για το τι απαντά σε όσους θεωρούν τον νέο ΚΟΚ ιδιαίτερα αυστηρό είπε: «Ο εξορθολογισμός θα έλεγα εγώ του νέου ΚΟΚ είναι ανάλογος της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι ένας "τιμωρητικός και αυστηρός" νόμος, αλλά ένας νόμος που προστατεύει τον ευσυνείδητο οδηγό, τον πεζό και τον συνεπιβάτη. Η "αυστηρότητα" σταματά εκεί που ξεκινά η υπευθυνότητα. Όποιος σέβεται τους κανόνες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.»

Τέλος, στην ερώτηση μας για το ποιο είναι το βασικό μήνυμα του προς τους οδηγούς τόνισε: «Το μήνυμά μου είναι απλό: Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Κάθε φορά που πιάνουμε το τιμόνι, κρατάμε στα χέρια μας όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τις ζωές των άλλων. Οδηγείτε με σεβασμό, με σύνεση και χωρίς βιασύνη. Ο προορισμός έχει αξία μόνο όταν φτάνουμε σε αυτόν με ασφάλεια».

