Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

Νέες αλλαγές έρχονται από σήμερα στον ΚΟΚ, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο μειωμένο όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές.

Από σήμερα, λοιπόν, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα εντός των κατοικημένων περιοχών περιορίζεται στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, αντί των 50 χλμ./ώρα που ίσχυαν μέχρι σήμερα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική σχετική σήμανση.

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει ήδη ελέγχους για την τήρηση του ορίου σε βασικούς δρόμους της Αττικής, με το μέτρο να στοχεύει στην ασφάλεια των πεζών, των ποδηλάτων και γενικά όλων των χρηστών των δρόμων στις περιοχές που η κίνηση των κατοίκων είναι αυξημένη.

Παράλληλα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το νέο όριο ταχύτητας θα επιβάλλονται και τα αντίστοιχα πρόστιμα, τα οποία είναι κλιμακωτά.

Συγκεκριμένα:

Υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα: Πρόστιμο 150 ευρώ.

Υπέρβαση από 20 έως 30 χλμ./ώρα: Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Υπέρβαση από 30 έως 50 χλμ./ώρα: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 30 ημέρες.

Υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα: Πρόστιμο έως 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Διαβάστε επίσης