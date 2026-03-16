Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

Ο 50χρονος επιχειρηματίας είχε καταδικαστεί πριν από λίγους μήνες και για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εναντίον της γνωστής ηθοποιού

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο 50χρονος επιχειρηματίας, πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού, συνελήφθη στην Κηφισιά για αρχαιοκαπηλία.
  • Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων από Ελληνιστική, Βυζαντινή και Νεότερη περίοδο.
  • Ο επιχειρηματίας είχε καταδικαστεί πρόσφατα για ενδοοικογενειακή βία εναντίον της ηθοποιού και του είχε επιβληθεί ποινή 10 μηνών με αναστολή.
  • Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι βρήκε τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Σποράδες, αλλά η αστυνομία δεν πείστηκε από τον ισχυρισμό του.
  • Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπεξαίρεση και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στην Κηφισιά, καθώς ο 50χρονος που συνελήφθη είναι πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 50χρονος επιχειρηματίας είχε καταδικαστεί πριν από λίγους μήνες και για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εναντίον της γνωστής ηθοποιού και του είχε επιβληθεί ποινή 10 μηνών με αναστολή.

Για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο σπίτι του 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων. Ο 50χρονος συνελήφθη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης και της παράνομης κατοχής αρχαιοτήτων και αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε στις αρχές ότι βρήκε τους αμφορείς κατά τη διάρκεια κατάδυσης που έκανε το περασμένο καλοκαίρι στις Σποράδες και πως δεν γνώριζε την προέλευση των αντικειμένων. Ωστόσο, η αστυνομία δεν πείστηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Το χρονικό

Έφοδο στο σπίτι ενός 50χρονου άνδρα πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.. Οι αστυνομικοί κατά την έφοδο και σε έρευνες που πραγματοποίησαν στο σπίτι του 50χρονου εντόπισαν 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς διενήργησαν έρευνα στην οικία του 50χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο,
  • 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Βυζαντινή περίοδο και
  • 2 τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη Νεότερη περίοδο.

Τα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Novibet
