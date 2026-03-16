Κηφισιά: Χειροπέδες σε 50χρονο - Είχε στην κατοχή του αρχαίους αμφορείς

Έφοδο στο σπίτι ενός 50χρονου άνδρα πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.. Οι αστυνομικοί κατά την έφοδο και σε έρευνες που πραγματοποίησαν στο σπίτι του 50χρονου εντόπισαν 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς διενήργησαν έρευνα στην οικία του 50χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο,

4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Βυζαντινή περίοδο και

2 τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη Νεότερη περίοδο.

Τα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης