Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μερική επαναφορά δώρων

Ελεύθερος Τύπος: Νταμπλ σκόρ για τη Ν.Δ.

Η Καθημερινή: Το παράθυρο του Οκτωβρίου

Το Βήμα: Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου

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