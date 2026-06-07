Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μερική επαναφορά δώρων
Ελεύθερος Τύπος: Νταμπλ σκόρ για τη Ν.Δ.
Η Καθημερινή: Το παράθυρο του Οκτωβρίου
Το Βήμα: Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου
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