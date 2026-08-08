Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια καταδίωξη - Οι διαδοχικές συγκρούσεις των δύο οχημάτων

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε καταδίωξη που κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ δύο οχημάτων.

Ο 37χρονος οδηγός του λευκού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και ακινητοποιήθηκε στα προστατευτικά κολωνάκια.

Αρχικά δήλωσε ότι τον ακολουθούσαν άγνωστοι, αλλά η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε διαφορετικά στοιχεία.

Ο 37χρονος συνελήφθη και το αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από εταιρεία ενοικίασης. Snapshot powered by AI

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όταν μια καταδίωξη στους δρόμους της πόλης κατέληξε σε αλλεπάλληλες συγκρούσεις μεταξύ δύο οχημάτων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή που ένα μαύρο αυτοκίνητο προσκρούει επανειλημμένα πάνω σε ένα λευκό όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από τις συγκρούσεις είχε προηγηθεί καταδίωξη, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν και δύο αναβάτες μοτοσικλετών. Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου, κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Εκεί, ο 37χρονος που βρισκόταν στο τιμόνι του λευκού αυτοκινήτου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί, καθώς εγκλωβίστηκε στα προστατευτικά κολωνάκια.

Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι είχε γίνει στόχος άγνωστων ατόμων, τα οποία τον ακολουθούσαν. Ωστόσο, η εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας έφερε στο φως διαφορετικά στοιχεία.

Λίγες ώρες αργότερα ο 37χρονος συνελήφθη, ενώ από τον έλεγχο των Αρχών προέκυψε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από εταιρεία ενοικίασης οχημάτων.