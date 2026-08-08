Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 77χρονος που έπεσε σε πηγάδι

Snapshot Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βάθος του πηγαδιού και ανασύρθηκε με ειδικό φορείο και σχοινιά.

Μετά την ανάσυρση, ο 77χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, όπου οι διασώστες ολοκλήρωσαν τις προσπάθειες διάσωσης το απόγευμα.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της πτώσης για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε ο ηλικιωμένος μέσα στο πηγάδι. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης, όπου ένας 77χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με συνολικά 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο σε βάθος μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικού φορείου και σχοινιών.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο 77χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ οι προσπάθειες των διασωστών ολοκληρώθηκαν κατά τις απογευματινές ώρες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα στο πηγάδι.