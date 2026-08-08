Τέλος στο καθημερινό «έμφραγμα» του Κηφισού - Οδική «ανάσα» 40 χλμ. ο νέος άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

Πώς η βόρεια παράκαμψη της Αττικής φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει το λεκανοπέδιο από τα βαρέα οχήματα

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Τέλος στο καθημερινό «έμφραγμα» του Κηφισού - Οδική «ανάσα» 40 χλμ. ο νέος άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αναπτύσσεται νέος αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων από την Ελευσίνα έως τα Οινόφυτα για τη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική.
  • Ο άξονας αυτός θα λειτουργήσει ως βόρεια παράκαμψη της Αθήνας, αποφεύγοντας το κέντρο της πόλης και αποσυμφορώντας τη Λεωφόρο Κηφισού.
  • Η διαδρομή θα επιτρέπει στα βαρέα οχήματα και τη διαμπερή κυκλοφορία να παρακάμπτουν το λεκανοπέδιο, συνδέοντας απευθείας τη Βόρεια Ελλάδα με την Πελοπόννησο.
  • Το έργο εντάσσεται στα πρότυπα προτάσεων, όπου ιδιωτικοί όμιλοι αναλαμβάνουν τη μελέτη και χρηματοδότηση, επιταχύνοντας την υλοποίηση λόγω περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων.
  • Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερων παρεμβάσεων, μαζί με άλλους μεγάλους οδικούς κόμβους και σήραγγες στην Αττική.
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Μια νέα οδική αρτηρία μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων έρχεται να δώσει ουσιαστική ανακούφιση στο οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής. Σε μια πρωτεύουσα όπου η καθημερινή μετακίνηση στους κεντρικούς άξονες έχει μετατραπεί σε δοκιμασία υπομονής για εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς, η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο λεκανοπέδιο -στις οποίες περιλαμβάνονται η Σήραγγα Ηλιούπολης, ο νέος κόμβος Μεταμόρφωσης και ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά- ξεχωρίζει ένα έργο που θεωρείται κομβικό από τους συγκοινωνιολόγους: ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Οινόφυτα.

Η «Βόρεια Παράκαμψη» της Αθήνας

Ο νέος αυτός άξονας προβλέπεται να ξεκινά από την περιοχή των Οινοφύτων και να καταλήγει στον Άγιο Λουκά, όπου θα συνδέεται απευθείας με την Αττική Οδό. Κύριος στόχος του είναι να λειτουργήσει ως βόρεια παράκαμψη της πρωτεύουσας, απορροφώντας μεγάλο μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας και ιδιαίτερα των βαρέων οχημάτων.

Με τη λειτουργία του, τα οχήματα που κινούνται από τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα προς την Πελοπόννησο δεν θα χρειάζεται πλέον να διέρχονται από τον επιβαρυμένο ιστό της Αθήνας. Αντίθετα, θα παρακάμπτουν πλήρως το λεκανοπέδιο, φτάνοντας απευθείας στην Ελευσίνα, γεγονός που θα αποσυμφορήσει θεαματικά τη Λεωφόρο Κηφισού.

Επιτάχυνση μέσω πρότυπων προτάσεων

Παρότι η ιδέα της συγκεκριμένης παράκαμψης δεν είναι καινούργια, το έργο επανέρχεται δυναμικά στην ατζέντα των μεγάλων υποδομών. Όπως έχει επισημανθεί από κυβερνητικά στελέχη, ο άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα συγκαταλέγεται στα έργα που μπορούν να ωριμάσουν και να υλοποιηθούν μέσω του θεσμού των πρότυπων προτάσεων.

Η επιλογή αυτού του εργαλείου είναι καθοριστική, καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια παραμένουν περιορισμένα -επηρεάζοντας παράλληλα και άλλα έργα, όπως η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης. Μέσω των πρότυπων προτάσεων, ιδιωτικοί κατασκευαστικοί όμιλοι αναλαμβάνουν να καταθέσουν ολοκληρωμένες μελέτες και χρηματοδοτικά σχήματα, επιταχύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες υλοποίησης.

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