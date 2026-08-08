Μετώπη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 43χρονος

Ένας 43χρονος αλλοδαπός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μετώπη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 43χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο άνδρας περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού κατά τη διάρκεια δρομολογίου επιβατηγού-τουριστικού πλοίου.
  • Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) ένας 43χρονος αλλοδαπός στη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ίδια θαλάσσια ζώνη εκτελούσε το δρομολόγιό του επιβατηγό-τουριστικό πλοίο. Ο 43χρονος περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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