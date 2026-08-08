Φωτιά στη Σίνδο Θεσσαλονίκης - Στη μάχη της κατάσβεσης και ελικόπτερο

Snapshot Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, 9 πυροσβεστικά οχήματα, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και ελικόπτερο από αέρος.

Υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα από το σημείο.

Την ίδια ώρα, για να διερευνηθούν τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε η φωτιά, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.