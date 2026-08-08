Τροχαίο με μοτοσικλετιστή στη Χαλκιδική - Νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου»
Ο οδηγός της μηχανής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
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Οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 10:40 στον δρόμο Ολυμπιάδας-Σταυρού, στη Χαλκιδική.
Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με όχημα που κατευθυνόταν προς την Ολυμπιάδα.
Ο οδηγός της μηχανής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.
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