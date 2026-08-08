Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Συμπληρώθηκαν 22 χρόνια χωρίς το γοητευτικό «λεβεντόπαιδο» του ελληνικού σινεμά

Η Finos Film τιμά τη μνήμη του σπουδαίου ηθοποιού με ένα αφιερωματικό βίντεο από τις αξέχαστες στιγμές του στον ελληνικό κινηματογράφο

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Συμπληρώθηκαν 22 χρόνια χωρίς το γοητευτικό «λεβεντόπαιδο» του ελληνικού σινεμά
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Από έναν ρόλο… σε έναν ολόκληρο μύθο. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ δεν περιορίστηκε ποτέ στους χαρακτήρες που υποδύθηκε· κατάφερε να αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στη «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου, με μία πορεία γεμάτη αξέχαστες ερμηνείες και στιγμές «πλημμυρισμένες» από συναίσθημα.

Σήμερα, 22 χρόνια μετά τον θάνατό του, η μορφή του παραμένει ζωντανή μέσα από τις ταινίες, τους ρόλους και εκείνες τις σκηνές που πέρασαν από τη μεγάλη οθόνη στις αναμνήσεις ολόκληρων γενεών. Η Finos Film τιμά τη μνήμη του σπουδαίου ηθοποιού μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας λόγο για το «γοητευτικό λεβεντόπαιδο του ελληνικού σινεμά».

https://www.instagram.com/reel/DbxR20lDnGq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Το γοητευτικό “λεβεντόπαιδο” του ελληνικού σινεμά ξεκίνησε την κινηματογραφική του διαδρομή στην Φίνος Φιλμ το 1957 με ένα μικρό ρόλο στη “Θεία από το Σικάγο” δίπλα στη μοναδική Γεωργία Βασιλειάδου, προαναγγέλοντας την άφιξη ενός νέου μεγάλου αστέρα.

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, ο Φιλοποίμην Φίνος διέκρινε αμέσως τη δυναμική ενός ζευγαριού που έμελλε να γράψει ιστορία και ένωσε κινηματογραφικά τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην “Αστέρω” (1959). Η χημεία τους ήταν ακαριαία και την ίδια χρονιά απογειώθηκε με το “Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο”, μία από τις πιο εμπορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Σήμερα, 22 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας, θυμόμαστε τον Δημήτρη, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα καλλιτέχνη που υπήρξε, μαζί με την Αλίκη, αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας της Φίνος Φιλμ», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ «έφυγε» από τη ζωή στις 8 Αυγούστου 2004, σε ηλικία 69 ετών από καρδιακή προσβολή.

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