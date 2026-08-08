Το ταξίδι σκόνης 2.500 χλμ. της Σαχάρας στον Αμαζόνιο: Πώς η έρημος τρέφει το τροπικό δάσος;

Παρά τη διαφορά των 2.500 χιλιομέτρων, εκατομμύρια τόνοι αφρικανικής σκόνης διασχίζουν κάθε χρόνο τον Ατλαντικό Ωκεανό για να θρέψουν τον Αμαζόνιο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας