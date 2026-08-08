Το ταξίδι σκόνης 2.500 χλμ. της Σαχάρας στον Αμαζόνιο: Πώς η έρημος τρέφει το τροπικό δάσος;
Η σημασία του φωσφόρου για το οικοσύστημα του Αμαζονίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρά τη διαφορά των 2.500 χιλιομέτρων, εκατομμύρια τόνοι αφρικανικής σκόνης διασχίζουν κάθε χρόνο τον Ατλαντικό Ωκεανό για να θρέψουν τον Αμαζόνιο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Βολές» Σκέρτσου στο ΠΑΣΟΚ για τον ΟΟΣΑ: «Αναλύσεις της παραλίας»
15:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πύραυλος έπληξε πλοίο της ADNOC στα Στενά του Ορμούζ
14:52 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αττική: Τρεις συλλήψεις για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης
12:56 ∙ WHAT THE FACT