Ινφαντίνο: Αρνείται ότι η UEFA έδωσε «χρυσή» αποζημίωση στην παντρεμένη ερωμένη του

Snapshot Η Daily Telegraph ισχυρίζεται ότι η γυναίκα που φέρεται ως ερωμένη του Τζιάνι Ινφαντίνο έλαβε εξαψήφια αποζημίωση από την UEFA.

Ο Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς και τους χαρακτηρίζει ψευδείς.

Η UEFA επιβεβαιώνει ότι κατέβαλε αποζημίωση αποχώρησης στην εν λόγω γυναίκα και κάλυψε τα δίδακτρα για ένα πρόγραμμα MBA.

Όλες οι πληρωμές έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν τότε, οι οποίοι έχουν πλέον γίνει πιο αυστηροί.

Δεν έχει υποβληθεί καμία επίσημη καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά του Ινφαντίνο από υπαλλήλους της UEFA ή της FIFA. Snapshot powered by AI

Εξαψήφια αποζημίωση από την UEFA έλαβε η γυναίκα που φέρεται ως ερωμένη του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εφημερίδας Daily Telegraph.

Εκείνη την περίοδο Ινφαντίνο ήταν γενικός γραμματέας της UEFA.Εκπρόσωπος του Ινφαντίνο δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο πρόεδρος της FIFA «αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς».

Η UEFA, της οποίας ο Ινφαντίνο ήταν γενικός γραμματέας από το 2009 έως το 2016, εξέδωσε δήλωση στην οποία επιβεβαιώνει ότι «καταβλήθηκε αποζημίωση αποχώρησης στο εν λόγω άτομο».

Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται την ώρα που ο Ινφαντίνο παλεύει για το μέλλον του ως προέδρου της FIFA, μετά την αποτυχία των σχεδίων του να πουλήσει μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η εφημερίδα Daily Telegraph ανέφερε ότι η UEFA κατέβαλε ένα εξαψήφιο ποσό στη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε σχέση με τον Ινφαντίνο, ο οποίος είναι παντρεμένος. «Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αρνείται κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες, οι οποίες είναι απολύτως αναληθείς. Οποιαδήποτε υπαινιγμός για ανάρμοστη συμπεριφορά ή παραβίαση καταστατικών ή κανονισμών αποτελεί δυσφήμιση», δήλωσε εκπρόσωπος της FIFA.

Και συνέχισε: «Κανένας υπάλληλος της UEFA και της FIFA δεν έχει υποβάλει ποτέ καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Ινφαντίνο, καθώς δεν υπήρξε ποτέ περιστατικό στο οποίο να εμπλέκεται ο ίδιος». Η UEFA επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε πληρωμή προς την εν λόγω γυναίκα και ότι αυτή κάλυψε τα δίδακτρα για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος MBA σε τοπική σχολή διοίκησης επιχειρήσεων.

Εξήγησε ότι όλες οι πληρωμές ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς που ίσχυαν τότε, αλλά οι κανονισμοί αυτοί έχουν έκτοτε καταστεί αυστηρότεροι και «αντανακλούν εκείνους που ισχύουν σε έναν σύγχρονο, υψηλού προφίλ οργανισμό».