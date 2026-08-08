Marfin: «Στις φωτογραφίες της επίθεσης δεν είναι η εντολέας μου» λέει ο δικηγόρος της 46χρονης

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι η 46χρονη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Marfin: «Στις φωτογραφίες της επίθεσης δεν είναι η εντολέας μου» λέει ο δικηγόρος της 46χρονης
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Στην πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που συνδέουν την 46χρονη με τη φονική επίθεση στην Marfin πριν από 16 χρόνια, προχωρά ο δικηγόρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του με τις φωτογραφίες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου (08/08), ο δικηγόρος της 46χρονης Κ. Παπαδάκης σημείωσε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η 46χρονη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022.

«Δεν υπάρχει ταυτοποίηση»

Ο δικηγόρος της 46χρονης που τελικά θα απολογηθεί στον ανακριτή την επόμενη Τρίτη μετά την προθεσμία που έλαβε από τον ανακριτή χθες, έθεσε εξαρχής υπό αμφισβήτηση τον όρο «ταυτοποίηση», που έχει χρησιμοποιηθεί για την πελάτισσά του.

Όπως ανέφερε, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιεί συγκεκριμένη κλίμακα εργαστηριακής εξέτασης, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο η πρώτη βαθμίδα αποτελεί ταυτοποίηση.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι μετά την ταυτοποίηση, ακολουθούν άλλες βαθμίδες αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων η πολύ ισχυρή, η ισχυρή, η μέτρια και η περιορισμένη προσομοίωση.

«Η κατηγορούμενη την οποία υπερασπίζομαι, βρίσκεται στο στάδιο της περιορισμένης προσομοίωσης», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κατά την άποψή του αυτό «δεν αποτελεί ταυτοποίηση».

«Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», τόνισε.

Ίδια εξέταση και πριν από τέσσερα χρόνια

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος της 46χρονης που παραμένει κρατούμενη στη ΓΑΔΑ, υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν αφορά για πρώτη φορά την 46χρονη.

«Είχε εξεταστεί το 2022 με τα ίδια στοιχεία, με τις ίδιες φωτογραφίες, με την ίδια αξιολόγηση», είπε.

Κατά τον ίδιο, τότε η ίδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προσομοίωση με την εντολέα του και η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο με πράξη εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι αυτό το στοιχείο «αποκρύπτεται», ενώ έκανε λόγο και για την προσθήκη ενός ανώνυμου email στη νέα αξιολόγηση, το οποίο, όπως είπε, «εκτός του ότι είναι παράνομο, δεν λέει και τίποτα συγκεκριμένο».

Τι απάντησε για τις φωτογραφίες της Marfin

Σε ερώτηση για το φωτογραφικό υλικό που φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο σύγκρισης, ήταν κατηγορηματικός ότι η εντολέας του δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Marfin.

Διευκρίνισε ότι στις φωτογραφίες από παλαιότερο αρχείο διακοπών εμφανίζεται η 46χρονη, καθώς αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση, όμως, όπως είπε, δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 46χρονη βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά όχι στη Marfin την ώρα της επίθεσης.

Μάλιστα, αμφισβήτησε ακόμη και το εάν το πρόσωπο που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή γυναίκα είναι πράγματι γυναίκα, σημειώνοντας ότι το βασικό χαρακτηριστικό που οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα είναι μια κοτσίδα, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είναι και αποτέλεσμα χρήσης extensions.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη, ζει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, και επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, συνοδεία αστυνομικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στις ελληνικές αρχές.

Τι είπε για τους δύο 42χρονους

Όταν ρωτήθηκε εάν η 46χρονη γνώριζε τα άλλα δύο πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, είπε «δεν το γνωρίζω αυτό» και σημείωσε ότι πρόκειται για πραγματικά περιστατικά, τα οποία η εντολέας του θα αναπτύξει πρώτα ενώπιον της ανακρίτριας.

«Δεν έχουμε μιλήσει, δεν τα έχουμε πει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δική του μέχρι τώρα παρέμβαση περιορίζεται στην κριτική της δικογραφίας.

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