Βανδαλισμός με στόχο δύο... δέντρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Διοχέτευσαν στον κορμό υγρό

Oι δράστες φαίνεται πως άνοιξαν με τρυπάνι τρύπες στους κορμούς των δύο δέντρων και στη συνέχεια διοχέτευσαν άγνωστη ουσία στο εσωτερικό τους

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Βανδαλισμός με στόχο δύο... δέντρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Διοχέτευσαν στον κορμό υγρό
ΕΛΛΑΔΑ
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Σοβαρές ζημιές σε δύο δέντρα στην οδό Βενιζέλου, στη συμβολή της με την Τσιμισκή, προκάλεσαν άγνωστοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, οι δράστες φαίνεται πως άνοιξαν με τρυπάνι τρύπες στους κορμούς των δύο δέντρων και στη συνέχεια διοχέτευσαν άγνωστη ουσία στο εσωτερικό τους. Το αποτέλεσμα ήταν τα δέντρα να ξεραθούν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Τα δύο δέντρα βρίσκονταν σε μια πυκνή σειρά πρασίνου κατά μήκος της Βενιζέλου. Η ξαφνική τους ξήρανση προκάλεσε την ανησυχία κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αντιδημαρχία Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εντόπισαν οπές στους κορμούς οι γεωπόνοι

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο γεωπόνων του Δήμου, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση των δύο δέντρων. Η ταχύτητα με την οποία είχαν ξεραθεί είχε προκαλέσει εξαρχής προβληματισμό.

Κατά την αυτοψία, οι ειδικοί εντόπισαν εμφανείς οπές στους κορμούς, εύρημα που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι είχε προηγηθεί ανθρώπινη και πιθανότατα σκόπιμη παρέμβαση.

Η ζημιά ήταν ήδη ιδιαίτερα εκτεταμένη και κρίθηκε απαραίτητο να κοπούν τα δύο δέντρα. Ωστόσο, σύμφωνα με γεωπόνο που εξέτασε την κατάσταση, η ταχύτητα της καταστροφής ήταν αξιοσημείωτη. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμη και κατά την κοπή των κλαδιών υπήρχαν στο εσωτερικό τους χυμοί.

Τα ευρήματα ενισχύουν έτσι την εκτίμηση ότι η ξήρανση δεν οφειλόταν σε φυσικά αίτια, αλλά σε σκόπιμη ενέργεια με στόχο την καταστροφή των δέντρων.

Ζητούν αντικατάσταση οι επαγγελματίες της περιοχής

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και στους καταστηματάρχες της οδού Βενιζέλου, οι οποίοι ζητούν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην αντικατάσταση των δύο δέντρων.

Μάλιστα, οι επαγγελματίες έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να συμβάλουν έμπρακτα στην αποκατάσταση του πρασίνου. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει άμεσα δύο μεγάλα δέντρα, έχουν εκφράσει την πρόθεση να τα προμηθευτούν με δικά τους έξοδα και να τα δωρίσουν στον Δήμο.

Στο επίκεντρο οι κάμερες ασφαλείας

Για την υπόθεση ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ζητώντας πρόσβαση στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν τόσο το διαθέσιμο οπτικό υλικό όσο και τυχόν βιολογικό υλικό που μπορεί να έχει παραμείνει στο σημείο, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Το γεγονός ότι στην οδό Βενιζέλου λειτουργεί μεγάλος αριθμός καμερών ασφαλείας δημιουργεί την προσδοκία ότι μπορεί να έχει καταγραφεί η παρουσία ή η κίνηση των δραστών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο προκάλεσαν τη ζημιά στα δέντρα.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Ανάλογες καταστροφές δέντρων έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νέα Παραλία, όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά καταστροφής αλλά και ξεριζώματος δέντρων, ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες.

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