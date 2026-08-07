Σέρρες: «Δεν ήταν μόνο η ταχύτητα» – Η ανάλυση πραγματογνώμονα για το σφοδρό δυστύχημα

Πραγματογνώμονας εξηγεί τι μπορεί να συνέβη πριν από το τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες, που στέρησε τη ζωή σε μητέρα και γιο – Η καθυστερημένη αντίδραση του οδηγού του αυτοκινήτου και η πορεία του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα τίθενται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Σέρρες: «Δεν ήταν μόνο η ταχύτητα» – Η ανάλυση πραγματογνώμονα για το σφοδρό δυστύχημα
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία στιγμή αρκεί για να αλλάξει δύο ζωές και να βυθίσει έναν πατέρα στο πένθος. Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από το φονικό τροχαίο στις Σέρρες, που κόστισε τη ζωή σε μία 43χρονη μητέρα και τον 21χρονο γιο της, τίθενται στο «μικροσκόπιο» των ειδικών, με τον πραγματογνώμονα, Παναγιώτη Σταμίρη, να επισημαίνει πως η ταχύτητα ίσως δεν ήταν ο μοναδικός παράγοντας της τραγωδίας.

Όπως ανέφερε, η πορεία του οχήματος πριν από τη σύγκρουση δείχνει ότι ενδέχεται να υπήρξε κάποια στιγμή απώλεια συγκέντρωσης από τον οδηγό. «Ίσως κάποια απόσπαση προσοχής, ίσως μίλησε στο κινητό ή κάτι άλλο», σημείωσε, μιλώντας σήμερα (7/8) στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το όχημα δεν βγήκε εκτός πορείας μόνο εξαιτίας της ταχύτητας, αλλά φαίνεται πως υπήρξε καθυστέρηση στην αντίδραση του οδηγού. Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κινήθηκε για κάποια μέτρα εκεί, πριν επιχειρηθεί διόρθωση της πορείας.

Ο κ. Σταμίρης εξήγησε ότι σε μία τέτοια περίπτωση, ένας οδηγός με πλήρη προσοχή θα μπορούσε να προσπαθήσει νωρίτερα να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα του. Η καθυστέρηση αυτή, όπως είπε, μπορεί να οφείλεται είτε σε απόσπαση προσοχής είτε σε απειρία και λανθασμένη αξιολόγηση της κατάστασης.

«Από τη στιγμή που το όχημα φεύγει προς το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν ακόμα μπει, εκεί ο οδηγός θα μπορούσε αν είχε τεταμένη την προσοχή του να αρχίσει να επαναφέρει. Εμείς όμως βλέπουμε ότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, κινείται για κάποια μέτρα στο αντίθετο ρεύμα και μετά από αυτό αρχίζει να επαναφέρει. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: Ή άργησε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί ή λόγω απειρίας δεν μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση», κατέληξε.

Πάνω από 70 – 80 χιλιόμετρα / ώρα η ταχύτητα του οχήματος

Ο πραγματογνώμονας εκτίμησε ακόμη ότι η ταχύτητα του μοιραίου αυτοκινήτου ήταν αυξημένη και πιθανότατα ξεπερνούσε τα 70 – 80 χιλιόμετρα / ώρα, συγκρίνοντας την εικόνα του βίντεο με τη μαρτυρία του οδηγού του φορτηγού.

«Η ταχύτητα του μοιραίου οχήματος ήταν σίγουρα αυξημένη. Πιστεύω ότι ήταν πάνω από το όριο. Όταν λέμε η κρίσιμη ταχύτητα της στροφής, εννοούμε ότι ένα όχημα όταν κινείται έχει ένα όριο. Αν περάσει αυτό το όριο πάνω σε μια στροφή, τον εκτρέπει. Με βάση αυτό που βλέπω στο βίντεο αλλά και τη μαρτυρία του (σ.σ. άλλου) οδηγού που λέει ότι πήγαινε με 70 – 80 χιλιόμετρα και φαίνεται στο βίντεο να κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα από το αυτοκίνητο (σ.σ. των θυμάτων), εκτιμώ ότι ήταν παραπάνω τα χιλιόμετρα από τα 70 – 80», επεσήμανε.

Όπως ανέφερε, κάθε στροφή έχει ένα όριο ασφαλούς κίνησης και όταν αυτό ξεπεραστεί, αυξάνεται ο κίνδυνος εκτροπής. Η ταχύτητα, σύμφωνα με τον ίδιο, μειώνει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης και δυσκολεύει την προσπάθεια επαναφοράς του οχήματος.

«Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα» – Η μαρτυρία του οδηγού του φορτηγού

Παράλληλα, συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού του φορτηγού, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με το αυτοκίνητο που ερχόταν στο αντίθετο ρεύμα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι προσπάθησε να κινηθεί για να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως ο χρόνος αντίδρασης ήταν ελάχιστος. Παρά την προσπάθειά του, η μετωπική σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

«Ήμουν κανονικά στη λωρίδα μου, με 75 – 80 χιλιόμετρα, εκεί δεν μπορείς να πας παραπάνω. Ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο. Είχε χάσει τον έλεγχο και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Κοίταξα να φύγω αριστερά για να το αποφύγω, αλλά δεν πρόλαβα», ανέφερε.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ περιέγραψε τη στιγμή ως μια εμπειρία που δύσκολα μπορεί να ξεχάσει.

Την ώρα του τροχαίου, ο οδηγός του φορτηγού έκανε απευθείας μετάδοση στο Facebook, μέσω της dashcam που διέθετε το όχημα, με αποτέλεσμα η στιγμή της σύγκρουσης να καταγραφεί. Το βίντεο αποτυπώνει καρέ – καρέ τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα. Σε αυτό φαίνεται το φορτηγό να κινείται στην εθνική οδό Αμφίπολης – Δράμας, όταν το ΙΧ που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να αποσαφηνιστεί τι οδήγησε στην εκτροπή του οχήματος.

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