Το viral γλυκό του καλοκαιριού που έχει ξετρελάνει το TikTok

Η υπόσχεση ενός ζεστού, τραγανού και βουτυράτου κρουασάν που σε περιμένει στο πρωινό είναι αρκετή για να κάνει ακόμη και το πιο δύσκολο πρωινό λίγο καλύτερο.

Μπορείτε να το βουτήξετε στον αφρό ενός καπουτσίνο, να το ψήσετε με μπέικον και τυρί για μια πιο αλμυρή εκδοχή ή να το συνοδεύσετε με ένα μπολ ελληνικό γιαούρτι, αν θέλετε κάτι γλυκό αλλά ταυτόχρονα πιο πλούσιο σε πρωτεΐνη.

Τώρα, όμως, έφτασε η απόλυτη καλοκαιρινή αναβάθμιση του κρουασάν — και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα παγωτό ξυλάκι.

Η τάση του «Croissant Ice-cream Sandwich» έχει κατακλύσει τα social media το καλοκαίρι του 2026, με βίντεο στο TikTok και το Instagram να γίνονται viral.

Ο συνδυασμός είναι τόσο απλός όσο και εντυπωσιακός: ένα αφράτο, βουτυράτο κρουασάν ανοίγεται και γεμίζεται με παγωτό, δημιουργώντας ένα υβρίδιο ανάμεσα σε γαλλικό pastry και ice cream sandwich.

https://www.instagram.com/p/DbrVmthxMCO/

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός ζεστής, τραγανής ζύμης, παγωμένης κρέμας και σοκολατένιας επικάλυψης — ακριβώς το είδος της υπερβολής που τα social media αγαπούν να μετατρέπουν σε viral food trend.

Και πράγματι, είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα κλασικό κρουασάν — ιδανικά ζεστό, ώστε να διατηρεί αυτή την τέλεια τραγανή και φυλλώδη υφή — και ένα παγωτό ξυλάκι της επιλογής σου. Αφαιρείτε λίγη από την ψίχα του κρουασάν για να δημιουργήσετε χώρο, βγάζετε το ξυλάκι από το παγωτό, το τοποθετείτε στο εσωτερικό και το γλυκό είναι έτοιμο.

https://www.instagram.com/p/DbsBSSKCSnt/

Στην πράξη, πρόκειται για έναν συνδυασμό πρωινού pastry και ice cream sandwich σε μία μόνο μπουκιά, με το αποτέλεσμα να είναι όσο απολαυστικό και υπερβολικό ακούγεται.

Μάλιστα, αρκετοί χρήστες στα social media σχολιάζουν ότι η γεύση του μοιάζει πολύ πιο «πολυτελής» απ’ όσο θα περίμενε κανείς από ένα τόσο απλό homemade hack. Και το πιο εντυπωσιακό; Μπορεί να ετοιμαστεί στο σπίτι με κόστος λίγο πάνω από 2 δολάρια, ειδικά αν χρησιμοποιήσει κανείς οικονομικά πακέτα κρουασάν, όπως τα δημοφιλή 12άδες της Costco.

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