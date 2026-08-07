Το Εφετείο αναστέλλει την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο - Δικαίωμα έφεσης στον Τραμπ

Snapshot Ομοσπονδιακό εφετείο διέταξε την αναστολή της κατασκευής της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο με ψήφους 2 προς 1.

Η κατασκευή ξεκίνησε χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, μετά την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εντός 14 ημερών.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λεόν είχε ήδη εμποδίσει δύο φορές την κατασκευή των υπέργειων εγκαταστάσεων.

Το κόστος της αίθουσας χορού έχει διπλασιαστεί λόγω αυξημένου μεγέθους και υψηλότερης ποιότητας, σύμφωνα με τον Τραμπ. Snapshot powered by AI

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ διέταξε την Παρασκευή την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή της αίθουσα χορού, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στη θέση της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Το αμερικανικό Εφετείο, με απόφαση που εγκρίθηκε με ψήφους 2 προς 1, επικύρωσε μια προσωρινή διαταγή που είχε κερδίσει το National Trust for Historic Preservation, το οποίο είχε ασκήσει αγωγή πέρυσι, αφού η κυβέρνηση κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα και άρχισε να κατασκευάζει μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων χωρίς να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου.

Το εφετείο ανέβαλε την εφαρμογή της απόφασής του για 14 ημέρες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει στο παρελθόν έφεση, όταν ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λεόν είχε εμποδίσει δύο φορές την κατασκευή των υπέργειων εγκαταστάσεων στο οικόπεδο, επιτρέποντας παράλληλα τη συνέχιση των υπόγειων εργασιών.

Ο Λεόν, ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρώην Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον Νεότερο, είχε αποφανθεί ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος «δεν πλησιάζει καν το να παρέχει στον Πρόεδρο» την απαιτούμενη εξουσία για την κατασκευή της αίθουσας δεξιώσεων χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το σχέδιο για την αίθουσα δεξιώσεων, το οποίο η κυβέρνηση έχει περιγράψει ως απαραίτητο για μεγάλες επίσημες εκδηλώσεις και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του Λευκού Οίκου, αποτελεί την πιο μεγαλεπήβολη από τις ενέργειες Τραμπ να αναδιαμορφώσει το τοπίο των κυβερνητικών κτιρίων και των εθνικών μνημείων στο κέντρο της Ουάσιγκτον.

Πρόσφατα ο Τραμπ υπερασπίστηκε την αίθουσα χορού του και το κόστος της, το οποίο έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social τον περασμένο μήνα ότι το κόστος αυξήθηκε επειδή «είναι περίπου διπλάσιο σε μέγεθος και πολύ υψηλότερης ποιότητας από την αρχική πρόταση» και υποσχέθηκε ότι «θα είναι μεγαλοπρεπής, ασφαλής και προστατευμένη!»