Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

Βυθισμένη στο πένθος παραμένει η τοπική κοινότητα των Σερρών μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη Σερρών, στοιχίζοντας τη ζωή σε μια μητέρα και ένα γιο.

Απόλυτα συντετριμμένος ο σύζυγος της 43χρονης και πατέρας του 21χρονου μιλά για τη αδιανόητη απώλεια που βιώνει. Ο άτυχος άνδρας έχασε μέσα σε μια στιγμή τη σύζυγό και το παιδί του, οι οποίοι πήγαινα στη δουλειά τους νωρίς το πρωί. «Έχασα και τη γυναίκα και το παιδί μου. Πήγαιναν για δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε, τα έχασα όλα», λέει μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η 43χρονη και ο 21χρονος επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, με τον νεαρό να βρίσκεται στη θέση του οδηγού και τη μητέρα του στη θέση του συνοδηγού. Περίπου στις 07:30, το ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα μητέρα και γιος να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

«Προσπάθησα να το αποφύγω, δεν πρόλαβα»

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε ο καταγραφέας (dashcam) του φορτηγού, το οποίο ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης Σερρών. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους μία 46χρονη μητέρα και ο 21χρονος γιος της, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.

Μιλώντας για τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από τη σύγκρουση, ο οδηγός του φορτηγού περιέγραψε στο Mega ότι κινούνταν κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας του με ταχύτητα περίπου 75 - 80 χιλιομέτρων την ώρα, όταν είδε ξαφνικά το ΙΧ να έρχεται κατά πάνω του.

«Ήμουν κανονικά στη λωρίδα μου, με 75-80 χιλιόμετρα, εκεί δεν μπορείς να πας παραπάνω. Ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο. Είχε χάσει τον έλεγχο και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Κοίταξα να φύγω αριστερά για να το αποφύγω, αλλά δεν πρόλαβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ώρα του τροχαίου, ο οδηγός του φορτηγού έκανε απευθείας μετάδοση στο facebook, μέσω της dashcam που διέθετε το όχημα, με αποτέλεσμα η στιγμή της σύγκρουσης να καταγραφεί. Το βίντεο αποτυπώνει καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα. Σε αυτό φαίνεται το φορτηγό να κινείται στην εθνική οδό Αμφίπολης – Δράμας, όταν το ΙΧ που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από τα συντρίμμια του ΙΧ ανασύρθηκαν νεκροί οι δύο επιβαίνοντες, μία 46χρονη μητέρα και ο 21χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι εργάζονταν σε επιχείρηση εστίασης στην περιοχή.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Δράμας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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