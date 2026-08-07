Χαλκιδική: Επιχείρηση διάσωσης 49χρονης Γερμανίδας από δύσβατο σημείο στη Συκιά

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση μεταφοράς μιας 49χρονης Γερμανίδας, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8), όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την ανάγκη παροχής βοήθειας. Η κλήση πραγματοποιήθηκε μέσω του 112 από άλλο άτομο που βρισκόταν μαζί με την τραυματισμένη γυναίκα, με τον άμεσο γεωεντοπισμό τους να επιτρέπει την ταχεία κινητοποίηση των δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέου Μαρμαρά.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 49χρονη τραυματισμένη στο πόδι, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Διαβάστε επίσης