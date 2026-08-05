Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 51χρονου περιπατητή στο φαράγγι του Βίκου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων για τη διάσωση 51χρονου αλλοδαπού πεζοπόρου στο Φαράγγι του Βίκου. Ο περιπατητής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πόδι (πιθανό κάταγμα) στη θέση «Κλήμα» και ακινητοποιήθηκε.

Οι διασώστες προσεγγίζουν πεζή το σημείο προκειμένου να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν με φορείο σε σημείο όπου αναμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.