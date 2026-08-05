Ρωσία: Τραυματίστηκε σοβαρά σε βομβιστική επίθεση κατασκευαστής drones 

Snapshot Ο Βλαντιμίρ Τκατσούκ, επικεφαλής της εταιρείας κατασκευής drones Uraldronzavod, τραυματίστηκε σοβαρά σε βομβιστική επίθεση κοντά στο Γεκατερινμπούργκ της Ρωσίας.

Η έκρηξη βόμβας, που ήταν τοποθετημένη κάτω από το αυτοκίνητό του, οδήγησε στον θάνατο του σωματοφύλακά του.

Ο Τκατσούκ μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παλεύουν για τη ζωή του.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο όχημά του, όπως φαίνεται από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής μιας κορυφαίας ρωσικής εταιρείας κατασκευής drones τραυματίστηκε σοβαρά σε βομβιστική επίθεση την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά στο Γεκατερινμπούργκ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Τκατσούκ, ιδρυτής της ιδιωτικής εταιρείας κατασκευής drones Uraldronzavod, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί κάτω από τη Mercedes του. Ο σωματοφύλακάς του σκοτώθηκε στην έκρηξη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tass ανέφερε ότι ο Τκατσούκ βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να «αγωνίζονται για να σώσουν τη ζωή του». Εικόνες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν τα καμένα συντρίμμια μιας Mercedes, με κηλίδες αίματος ορατές στο πεζοδρόμιο κοντά στο σημείο.

Η Uraldronzavod είναι μία από τις πολλές ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής drones που εμφανίστηκαν στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η εταιρεία είναι γνωστή κυρίως για την παραγωγή του Upyr («Ghoul»), ενός χαμηλού κόστους drone - καμικάζι με προβολή πρώτου προσώπου (FPV), το οποίο κατασκευάζεται με τεχνολογία 3D εκτύπωσης στις εγκαταστάσεις της στο Εκατερίνμπουργκ και χρησιμοποιείται ευρέως από τις ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στο ουκρανικό μέτωπο.

Το FPV είναι μία τεχνολογία με την οποία ο χειριστής βλέπει ζωντανά την εικόνα από την κάμερα του drone μέσω ειδικών γυαλιών (goggles) ή οθόνης, σαν να βρίσκεται μέσα σε αυτό. Το 2024, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε το εργοστάσιο της εταιρείας και ο Βλαντιμίρ Τκατσούκ ήταν αυτός που τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις. Σε βάρος της Uraldronzavod και του Βλαντιμίρ Τκατσούκ έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση για τον ρόλο τους στην υποστήριξη του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τκατσούκ είναι επίσης ο ιδρυτής του δημοφιλούς καναλιού στο Telegram «Obsessed with War», το οποίο είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία, έχει περισσότερους από 500.000 ακόλουθους και έχει χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού για τους Ρώσους στρατιώτες που μάχονται στην πρώτη γραμμή.