Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Σίσι: Έτοιμη να βοηθήσει για τις πυρκαγιές η Αίγυπτος

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Abdel Fattah El-Sisi, ο οποίος εξέφρασε συμπαράσταση για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και προσέφερε βοήθεια.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο για τη στήριξη και την ετοιμότητα της Αιγύπτου να βοηθήσει.

Σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό αποφασίστηκαν μέτρα για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ανακοινώθηκε η αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για εργαζόμενους σε πληγείσες επιχειρήσεις, καθώς και αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Επίσης, προβλέπεται αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες σε πληγείσες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Snapshot powered by AI

Tηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah El-Sisi, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. El-Sisi εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.

Νωρίτερα οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα μέτρα στήριξης σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας (534 ευρώ για 3 μήνες) για τους εργαζόμενους στις πληγείσες επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες.

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