Ήμασταν πάντα τόσο κακόψυχοι ή τώρα απλά φαινόμαστε περισσότερο;

Κάτι οι φωτιές, κάτι οι διακοπές που κάνουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί όχι, κάτι τα βαριά εγκλήματα που συμβαίνουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι, κάτι όλα αυτά μαζί και κάποια ακόμα και κάτι προφανώς η κακοψυχία που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στο dna μας, δεν θέλει και πολύ για να υπάρξει όλη αυτή η έκρηξη κακίας.

Για μια ακόμη φορά.

Το κορίτσι του OPEN που έκανε το… λάθος να γελάσει, η φωτογραφία μιας παρουσιάστριας/ηθοποιού/τραγουδίστριας κοκ στην παραλία να δείχνει ευτυχισμένη, οι καθημερινές ειδήσεις που δεν είναι καλές, και φυσικά τα πάντα πρόσφορα στον σκατόψυχο των social media, και τα σχόλια που λιθοβολούν και πολλές φορές… ξανασκοτώνουν το θύμα.

Κι είναι τόσα πολλά πια, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι: Ήμασταν άραγε πάντα τόσο κακόψυχοι ή τώρα απλά φαινόμαστε περισσότερο και περισσότεροι λόγω των SM; Περιμέναμε πάντα στη γωνία αυτόν που θα κάνει το «λάθος» ή αυτόν που είναι πιο χαρούμενος από εμάς ή τώρα έπεσε επιδημία σκατοψυχίας λόγω της κρίσης που μας βρήκε; Ήμασταν πάντα έτοιμοι να φάμε τον διπλανό μας ή τώρα που βρίσκουμε εύκαιρο και μπόσικο κάποιον που ούτε καν ξέρουμε προσωπικά βρήκαμε ευκαιρία να τον ξεσκίσουμε;

Πραγματικά δεν έχω εξήγηση.

Θα ήθελα να ήταν μπόρα και να περάσει. Θα ήθελα να είχαμε κάτι μάθει από όλα αυτά τα θύματα μπούλινγκ που μετράμε στην Ελλάδα. Θα ήθελα να βρεθεί κάποιος που να σκέφτεται πριν μιλήσει… Που δεν θα τα βάζουμε ποτέ με τους γονείς που χάνουν τα παιδιά τους, επειδή έθιξε τον… αγά μας. Που, που, που, που… Καλό καλοκαίρι! Όσο έχει απομείνει… Αν μας έχει απομείνει δηλαδή κανονικό καλοκαίρι.